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OpenAI и Google дают китайским компаниям доступ к передовым ИИ-моделям — в США требуют это запретить

Компании OpenAI и Google предоставляют доступ к своим передовым ИИ-моделям сингапурским «дочкам» китайских компаний Alibaba, Baidu и Tencent, которые правительство США обвинило в сотрудничестве с китайскими военными, в связи с чем они внесены в чёрный список Пентагона.

Источник изображения: Jackson Sophat/unsplash.com

Источник изображения: Jackson Sophat/unsplash.com

Американские компании подтвердили Financial Times факт предоставления таких услуг. Вместе с тем OpenAI заявила, что в прошлом месяце приостановила доступ к своему API, позволяющему разработчикам удалённо получать доступ к моделям ИИ, для пользователей, связанных с Alibaba, из-за опасений по поводу возможного незаконного использования сервиса.

Впрочем, никаких нарушений закона не зафиксировано, но в США вновь начали призывать к ужесточению регулирования использования ИИ-моделей, аналогично ограничениям на экспорт передовых чипов.

Как известно, власти США приняли меры по контролю доступа к отдельным передовым ИИ-моделям, таким как Mythos и Fable от Anthropic и GPT-5.6 от OpenAI, но они не запретили в целом использование программного обеспечения ИИ китайскими компаниями, даже теми, кто включён в так называемый список 1260H. В этот «черный» список, утверждённый Конгрессом США, входят китайские компании, предположительно связанные с Народно-освободительной армией Китая.

«Администрация Дональда Трампа (Donald Trump) постоянно заявляет, что нам нужно опережать Китай в области ИИ, но проблема в том, что они ничего не сделали в отношении экспортного контроля, а это реальный инструмент, который у нас есть, чтобы замедлить Китай», — говорит Крис Макгуайр (Chris McGuire), эксперт по технологиям и безопасности из Совета по международным отношениям.

Google заявила, что её ИИ-сервисы доступны в Гонконге и Сингапуре в рамках политики использования, включая запрет на дистилляцию. В свою очередь, Anthropic ввела полный запрет на использование своих передовых моделей, как китайским компаниям, так и принадлежащим им иностранными организациями.

Ранее в этом году Джо Хавам (Joe Khawam), специалист по политике в области ИИ и законодательству в сфере национальной безопасности из Института реформы права, заявил, что правительству США необходимо принять меры посредством экспортного контроля и других связанных с ним инструментов, чтобы избежать систематического использования китайскими лабораториями передовых возможностей американских компаний, занимающихся ИИ.

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Теги: ии, сша, китай
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