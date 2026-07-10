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Себестоимость iPhone 18 Pro Max может подскочить на $300 — это грозит новым ростом цен

Аналитическая компания Counterpoint Research опубликовала оценку стоимости компонентов Apple iPhone 18 Pro Max, согласно которой новый флагманский смартфон Apple окажется значительно дороже в производстве, чем актуальная модель — примерно на $300.

Эксперты сравнили стоимость компонентов iPhone 17 Pro Max с объёмом встроенного накопителя 1 Тбайт с аналогичным показателем для iPhone 18 Pro Max в той же конфигурации. Учитывая спровоцированное дефицитом резкое подорожание чипов памяти, эти два компонента в составе смартфона существенно выросли в цене; ещё одним важным фактором обещает стать процессор, изготовленный с использованием 2-нм техпроцесса и новейшей технологии упаковки.

Источник изображения: counterpointresearch.com

Источник изображения: counterpointresearch.com

По оценке Counterpoint, чипы оперативной и постоянной памяти, а также процессор в iPhone 18 Pro Max стоят столько же, сколько все комплектующие прошлогоднего смартфона вместе взятые, включая камеру и дисплей. Основная камера новой модели получит переменную диафрагму и окажется дороже, чем камера iPhone 17 Pro Max, зато, предполагают эксперты, дисплей станет немного дешевле.

«Apple, как ожидается, по-разному будет применять повышение розничных цен для разных вариантов встроенного накопителя, чтобы избежать потери валовой прибыли на моделях с большей ёмкостью», — считают аналитики Counterpoint. Розничная цена iPhone с выходом новых моделей увеличится на $200, то есть маржа Apple сократится.

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Теги: apple, iphone, counterpoint research
apple, iphone, counterpoint research
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