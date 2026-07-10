Роботы Unitree G1 под дистанционным управлением прооперировали живых свиней

Учёные Калифорнийского университета в Сан-Диего осуществили уникальный медицинский эксперимент — дистанционно управляемые хирургами человекоподобные роботы Unitree G1 удалили двум живым свиньям жёлчные пузыри.

Если этот подход станет клинически целесообразным для пациентов-людей, хирурги смогут использовать таких человекоподобных роботов для дистанционного проведения операций в небольших больницах и клиниках, где не хватает ресурсов для установки специализированных, но дорогостоящих хирургических роботов. В эксперименте использовался человекоподобный Unitree G1, произведённый в Китае. Самый недорогой вариант этой модели стоит $13 500 плюс от $300 за доставку, но у данной версии фактически нефункциональные руки — с подходящими для хирургических операций руками стоимость машины превышает $67 000. Для сравнения: одобренный американскими регуляторами в сфере здравоохранения робот da Vinci от Intuitive Surgical стоит от $500 тыс. до нескольких миллионов долларов. Масса хирургического робота составляет около 800 кг, и он занимает много места в операционной, тогда как человекоподобные роботы Unitree имеют рост 1,5 м при массе всего 27 кг.

Для проведения экспериментальной операции учёным пришлось создать адаптеры, позволяющие роботам удерживать хирургические инструменты. Они также разработали ПО, которое преобразует интуитивные движения человеческих рук в точное управление хирургическими инструментами, закреплёнными на запястьях роботов. Управляющий роботом хирург видел действия машины через стереоскопический дисплей, а её движениями управлял при помощи ножной педали. В ходе первой операции роботу ассистировал человек, а вторую провели уже два робота.

Эксперимент прошёл небезупречно. Операцию несколько раз приходилось прерывать на несколько минут, чтобы перекалибровать роботов или переместить руку машины в нужное положение. Кроме того, рабочая зона руки Unitree G1 составляет всего 450 мм, тогда как у человека этот показатель равен 1,6–1,8 м, что также ограничивало возможности удалённых операторов. Наконец, задержка при дистанционном управлении человекоподобным роботом измеряется сотнями миллисекунд, тогда как для работы в качестве хирурга этот показатель не должен превышать 150 мс, установили исследователи.