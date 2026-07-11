NASA открыло путь к замене МКС — опубликованы требования к частным орбитальным станциям

Агентство NASA опубликовало проект документа Request for Proposals (RFP), определяющего требования ко второму этапу программы создания коммерческих космических станций. Документ призван обеспечить переход от Международной космической станции к частным орбитальным платформам без перерыва в постоянном присутствии человека на низкой околоземной орбите.

Опубликованный проект предусматривает проведение открытого конкурса с заключением нескольких фундаментальных типов контрактов: Firm-Fixed-Price (FFP) и Indefinite-Delivery/Indefinite-Quantity (IDIQ). В рамках программы NASA намерено выбрать двух или более подрядчиков, которым предстоит выполнить разработку, сертификацию и испытания станций, после чего агентство проведёт дополнительный отбор исполнителей для финального этапа создания и предоставления орбитальных услуг, сообщает издание Ars Technica.

По итогам консультаций с отраслью агентство отказалось от пересмотра концепции программы, сохранив первоначальный подход к закупкам. Кроме того, NASA отказалось от обсуждавшейся ранее идеи создания государственного «базового» модуля, к которому должны были бы стыковаться коммерческие станции. Большинство участников программы выступало против такого варианта, поскольку разрабатывает полностью автономные орбитальные платформы.

Как отметил администратор NASA Джаред Айзекман (Jared Isaacman), компании подтвердили возможность соблюдения намеченных сроков, а также выразили уверенность в существовании коммерческого рынка, на котором NASA станет одним из заказчиков, а не единственным клиентом.

Согласно опубликованным материалам, потенциальные участники должны представить замечания к проекту документа до 27 июля. Кроме того, NASA провело информационный брифинг в Космическом центре имени Джонсона, посвящённый требованиям будущего конкурса и планируемому порядку проведения закупки.

Документ появился после многомесячных задержек, вызывавших неопределённость среди компаний, разрабатывающих коммерческие станции, включая Axiom Space, Blue Origin, Vast и Voyager. Второй этап программы ожидался ещё год-два назад, однако его запуск неоднократно откладывался из-за неопределённости с финансированием со стороны Конгресса США, а также пересмотра подходов к реализации программы внутри самого агентства.

Несмотря на облегчение, вызванное публикацией проекта RFP, представители отрасли встретили документ с определённой настороженностью. По данным Ars Technica, некоторые компании были удивлены масштабом требований: проект содержит более 3000 технических и организационных требований, тогда как участники рынка рассчитывали, что их будет лишь несколько сотен, оставляющих больше свободы при проектировании станций. В частности, бывший руководитель программы коммерческих космических станций NASA Фил Макалистер (Phil McAlister) отметил, что документ по объёму требований больше напоминает традиционный контракт с компенсацией затрат (cost-plus), хотя формально предполагает использование контрактов с фиксированной ценой. По его мнению, подобный подход может оказаться чрезмерно обременительным для компаний, если агентство не увеличит финансирование программы.

При этом NASA пока не раскрывает окончательный бюджет второго этапа. По информации Ars Technica, максимальный объём финансирования может составить около $1,5 млрд в течение пяти лет, однако итоговая сумма и количество компаний, которые разделят эти средства, пока не определены.

Ожидается, что после завершения общественного обсуждения агентство опубликует окончательную версию конкурсной документации ориентировочно в сентябре, после чего компании смогут подать заявки на участие. Победителей конкурса NASA рассчитывает определить весной следующего года. Новые требования должны стать основой для перехода к следующему этапу программы, направленной на замену МКС после завершения её эксплуатации и сохранение непрерывного присутствия США на низкой околоземной орбите.