У домашнего человекоподобного робота 1X Neo оказались невероятно быстрые пальцы

Норвежско-американская компания 1X, которая специализируется на робототехнике, раскрыла подробности о том, на что способны пятипалые руки модели Neo. Они сконструированы для имитации движения сухожилий в руках человека. У рук Neo 25 степеней свободы, у человеческих — 27.

Руки 1X Neo могут захватывать предметы необычной формы и обнаруживать, когда что-то из них выскальзывает. Пальцы движутся чрезвычайно быстро и разгибаются в направлениях, недоступных человеческим. Они имеют защиту от воды по стандарты IP68 — робот может сам помыть руки. «Диапазон движений может быть несколько экстремальным, но мы стараемся оставаться близкими к тому, что могут делать люди, чтобы можно было жить в этом мире», — рассказал директор по направлению приводов и рук 1X Джонатан Терфурт (Jonathan Terfurth).

Производитель показал, на что способны пальцы робота. Он может вкрутить лампочку и зажечь её, аккуратно потянув за цепочку выключателя. В другой демонстрации 1X Neo вполне убедительно изъясняется на языке жестов. Но пока не вполне ясно, насколько эффективно робот может применять эти возможности. Когда журналисты поинтересовались, находился ли робот во время этих демонстраций в автономном режиме, или им управлял оператор, представитель компании пояснил: «Одни видео сняты в режиме машинных движений, а другие — в режиме дистанционного управления, чтобы показать предельные возможности оборудования».

Имеющий мягкое текстильное покрытие 1X Neo разработан как максимально дружелюбная машина. Стоимость робота на этапе раннего доступа составляет $20 000 или $500 в месяц — приоритет при доставке отдаётся тем, кто вносит единовременную предоплату. Компания намеревается обеспечить Neo режим полной автоматизации, но робот до сих пор отчасти управляется дистанционно. Оператор может контролировать Neo удалённо и даже видеть его глазами — эта функция называется «экспертным режимом».

В компании уточнили, что оператор компании подключается к роботу только по специальному запросу. В этом случае диапазон движений робота ограничивается, а лица людей и другая конфиденциальная информация размываются — транслируемое видео можно отслеживать через мобильное приложение. Когда 1X Neo находится в режиме удалённого управления, кольцевой индикатор вокруг уха робота загорается синим цветом; отключить оператора можно в любой момент. Как производитель намеревается защитить робота от взлома и перехвата управления хакерами, не уточняется.

Во время сеанса видеосвязи с журналистами Wired вице-президент по продуктам и дизайну Дар Слипер (Dar Sleeper) попросил присутствующий экземпляр 1X Neo показать, как быстро он умеет двигать пальцами. Сперва робот поднимал и опускал пальцы очень неспешно, затем начал ускоряться — в итоге пальцы стали барабанить так быстро, что начали сливаться на экране. Демонстрацию робот прервал по голосовой команде.