Microsoft пришлось объяснять, что уволенных из Xbox сотрудников не заменят гастарбайтерами

В результате последней волны сокращений в Microsoft, подразделение Xbox лишилось 3200 сотрудников, а пять студий выделили в самостоятельные компании. Директору по связям с общественностью Microsoft Фрэнку Шоу (Frank X. Shaw) пришлось опровергать гипотезу, что это было сделано, чтобы отнять работу у американцев и заменить их гастарбайтерами по визам H-1B.

Авторитетное издание Fox News заявило, что Microsoft уволила около 4800 сотрудников и одновременно получила разрешение властей «нанять из-за рубежа 2273 иностранных работника за счёт работодателя по визовой программе H-1B». Публикация вызвала негодование в соцсетях — дошло до того, что гендиректору Xbox Аше Шарме (Asha Sharma) припомнили индийское происхождение, «учитывая процент работников [с визой] H-1B из Индии».

H-1B — неиммиграционная виза, которая позволяет американским компаниям нанимать иностранных работников на определённые должности. Обвинения в злоупотреблении этими визами сопровождались откровенным расизмом в соцсетях, и этого было достаточно, чтобы побудить господина Шоу высказаться: «В интернете много недостоверной информации — давайте проясним ситуацию. Недавние кадровые изменения произвели для реструктуризации бизнеса Xbox, который оказался в неблагоприятном состоянии. Их произвели не для того, чтобы заменить сотрудников иностранными работниками. Упомянутые данные по H-1B относятся к продлению виз в масштабах всей компании Microsoft и к заявлениям новых сотрудников. Они не относятся конкретно к Xbox и представляют собой небольшой процент от общей численности персонала Microsoft. И большинство затронутых должностей не являются американскими».

«Xbox является крупнейшим работодателем для американских сотрудников в игровой отрасли и крупнейшей американской игровой компанией», а гендиректор подразделения «родилась, выросла и получила образование в Америке», добавил Шоу. Аша Шарма на этой неделе получила назначение в рабочую группу при ФРС США, где она будет помогать в «оценке экономического воздействия новых универсальных технологий, включая ИИ, для принятия решений ФРС».