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Sony удалось остановить лавину негатива из-за отмены дисков — сработал анонс портов двух старых игр

Sony, наконец, сумела преодолеть лавину недовольных комментариев в соцсетях, которые обрушились на неё из-за решения прекратить выпуск дисков с играми. Спасительным кругом выступили две старые игры серии Call of Duty, которые подготовили к выходу на актуальных консолях. Геймеры даже передумали бойкотировать экосистему PlayStation.

Источник изображения: x.com/PlayStation

Источник изображения: x.com/PlayStation

«Поступления: Call of Duty: Black Ops и COD: Black Ops II теперь доступны на PS4 и PS5», — сообщил аккаунт PlayStation в соцсети X 10 июля. Это был первый пост без яркого негатива с того момента, как компания объявила о намерении отказаться от выпуска игровых дисков. Игроки задумались, настолько ли велика их решимость покинуть экосистему PlayStation. В портах двух игр не оказалось ничего примечательного — это не ремастеры, и они минимально отличаются от версий тех же игр, что вышли на PlayStation 3 более десяти лет назад. Каждая получила ценник в $40, и ещё больше придётся заплатить за DLC; более того, для запуска игр онлайн потребуется оформить подписку PS Plus. Последний аспект особенно примечателен, потому что сторонники игр на дисках призывали сообщество отменять эту подписку.

Проявить разумный подход призвал сообщество доктор Серкан Тото (Serkan Toto), глава японской консалтинговой компании Kantan Games, которая специализируется на игровой отрасли. «Сочувствую поклонникам физических носителей, но Sony не отменит это решение. Конечно, они знали, какой будет реакция в интернете, и теперь ждут, когда эта буря уляжется. У Sony более 120 млн активных пользователей PlayStation. Примерно 50 млн человек подписаны на PlayStation Plus. Как мысленный эксперимент, допустим 500 000 человек в знак протеста отменят подписку — это будет всего 1 % потерянного бизнеса — конечно, этого недостаточно, чтобы Sony начала пересматривать свою позицию. Слишком прибыльны цифровые издания», — пояснил он в беседе с IGN. Это только раззадорило недовольных, стали даже распространяться теории заговора, что он является платным консультантом Sony. Так что буря пока не улеглась окончательно.

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Теги: sony, playstation, call of duty, black ops
sony, playstation, call of duty, black ops
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