Глава OpenAI Сэм Альтман в очередной раз упрекнул Илона Маска в предвзятом отношении к своим успехам

Не так много времени прошло с момента завершения судебных разбирательств по иску Илона Маска (Elon Musk) к главе OpenAI и бывшему соратнику Сэму Альтману (Sam Altman), но участники личного противостояния нашли новые причины обменяться взаимными претензиями в публичном пространстве. Альтман по-прежнему считает, что претензии Маска объясняются его одержимостью личностью главы OpenAI.

Утро субботы Илон Маск начал с поста в своей социальной сети, в котором обвинил Альтмана «в выводе мошенничества на абсолютно новый уровень», как отмечает Forbes. Масла в огонь подлил выход конкурирующих ИИ-моделей GPT-5.6 Sol и Grok 4.5. Маск счёл заявления руководства OpenAI относительно превосходства GPT-5.6 Sol над всеми прочими ИИ-моделями несоответствующими действительности. Альтман возразил, что это превосходство подкрепляется множественными тестами, а истинная причина недовольства Илона Маска якобы кроется в его предвзятом отношении к самому Альтману, переходящем в одержимость.

Сэм Альтман также обвинил Маска в продаже инвесторам идеи запуска центров обработки данных в космос, подчеркнув, что никто другой этим не занимается. На этой неделе SpaceXAI выпустила модель Grok 4.5, которая сосредоточилась на агентских задачах в сфере разработки ПО силами ИИ, конкурирующее решение GPT-5.6 Sol выступает в той же рыночной нише, поэтому руководители стартапов и втянулись в онлайн-перепалку, пытаясь выделить свой продукт на фоне решения соперника. Эксперты сходятся во мнении, что новая модель OpenAI превосходит Grok 4.5 в некоторых универсальных задачах по уровню быстродействия, но последняя при этом дешевле и эффективнее в использовании в ряде специализированных вычислений.