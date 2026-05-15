Первый этап дела «Маск против Альтмана» завершён — теперь слово за присяжными

Накануне адвокаты Илона Маска (Elon Musk) и OpenAI представили присяжным свои заключительные аргументы, завершив тем самым первый этап судебного разбирательства по делу «Маск против Альтмана».

Присяжные в составе девяти человек — шести женщин и троих мужчин — начнут совещаться в понедельник, 18 мая. Их вердикт будет носить рекомендательный характер, а окончательное решение останется за судьёй Ивонн Гонсалес-Роджерс (Yvonne Gonzalez Rogers).

В 2024 году Маск подал в суд на OpenAI, её гендиректора Сэма Альтмана (Sam Altman) и президента Грега Брокмана (Greg Brockman) — они, по мнению истца, нарушили своё обещание сохранить некоммерческий статус стартапа в области искусственного интеллекта и незаконно обогатились. Маск в 2015 году выступил сооснователем компании наряду с Альтманом и Брокманом — бизнесмен утверждает, что они использовали в несанкционированных коммерческих целях около $38 млн, которые он пожертвовал компании.

Адвокат Маска повторил свои аргументы, что OpenAI не раскрыла исходный код своих решений, не стала уделять приоритетного внимания безопасности ИИ и не следовала практикам, свойственным некоммерческим организациям; инсайдеры и инвесторы OpenAI, в том числе Альтман, Брокман и Microsoft, обогатились за счёт Маска, заявил юрист. Адвокаты OpenAI отвергли эти обвинения. По их версии, Альтман и Брокман никогда не давали Маску обещаний относительно корпоративной структуры компании. Маск заявил, что Microsoft, выступающая основным инвестором OpenAI, подстрекала её сменить статус; по версии представителя OpenAI, корпорация Microsoft вообще не знала об этих событиях и не могла в них участвовать.

В понедельник, когда присяжные начнут совещаться, откроется второй этап судебного разбирательства, на котором будет рассматриваться вопрос о возмещении ущерба. Судья заслушает аргументы по поводу возможного ущерба и дальнейших шагов, которые необходимо будет предпринять, если OpenAI, Альтман и Брокман будут признаны виновными — на этом этапе присяжные принимать решения не будут.

Маск запрашивал различные варианты исхода дела: просил судью рассмотреть вопрос об отстранении Альтмана и Брокмана от должностей в OpenAI, а также об отмене рекапитализации компании в 2025 году. Адвокаты Маска заявляли о его праве на компенсацию в размере $134 млрд от OpenAI и Microsoft как «незаконной прибыли». Сейчас представители Маска требуют направить в некоммерческий фонд OpenAI вообще любую «незаконно полученную прибыль». Решение о возмещении ущерба будет принято только в случае признания ответственности.

В ходе слушаний судья Гонсалес-Роджерс резко реагировала на адвокатские уловки, но демонстрировала тёплое и дружелюбное отношение к присяжным — однажды даже угостила их шоколадом. К завершению заседания накануне она напомнила, что во время обсуждения присяжным будет предоставлен обед.