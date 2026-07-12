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Энтузиаст расширил оперативную память первой PlayStation до 16 Мбайт, но ни одна игра не умеет использовать столько

Известный под ником TunerTom моддер представил необычную модификацию оригинальной игровой консоли Sony PlayStation. Ему удалось увеличить объём оперативной памяти с 2 до 16 Мбайт. Результат своей деятельности моддер продемонстрировал на YouTube-канале Macho Nacho.

Источник изображений: videocardz.com

Источник изображений: videocardz.com

Ранее энтузиасты создавали модификации PlayStation с 8 Мбайт памяти. TunerTom изучил аркадные платы на основе PlayStation, в которых использовались два чипа памяти по 8 Мбайт, и пришёл к выводу, что процессор серийной PlayStation мог бы работать в аналогичной конфигурации с 16 Мбайт ОЗУ. В конечном итоге он сумел добиться нужного результата, что и продемонстрировал в недавно опубликованном видео.

В процессе модификации четыре штатных чипа EDO DRAM объёмом по 512 Кбайт каждый были заменены на чипы объёмом по 2 Мбайт, снятые со старого модуля памяти для ПК. Четыре чипа энтузиаст установил непосредственно на материнскую плату, а ещё четыре разместил поверх них. Седьмой контакт на каждом верхнем чипе остаётся неподключённым и используется для перенаправления сигналов выбора второго чипа памяти.

Отмечается, что чипы памяти объёмом 2 Мбайт становится всё труднее найти, поскольку сообщество моддеров расширяется, а производство такой памяти прекратилось много лет назад. Моддер также использовал специальную плату QSB, которую подключил к материнской плате консоли с помощью проводов. Для этой модификации использовалась консоль с материнской платой PU-18.

В ходе тестирования было подтверждено, что модифицированная консоль нормально функционирует. Однако многие игры для оригинальной PlayStation по-прежнему задействуют только 2 Мбайт памяти, а модифицированная версия устройства совместима не со всеми играми. Так в Final Fantasy IX наблюдается зависание на экране загрузки. На данный момент не существует программного обеспечения для PlayStation, которое использовало бы все 16 Мбайт памяти. Несмотря на это, некоторые улучшения могут наблюдаться в играх, для которых ранее были выпущены патчи под конфигурацию консоли с 8 Мбайт ОЗУ. Однако стоит учитывать, что дополнительная нагрузка на графический процессор может снизить производительность устройства.

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Теги: playstation, игровая консоль, модификация
playstation, игровая консоль, модификация
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