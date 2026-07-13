Процессор Apple M7 Ultra позволит поддерживать до 1,5 Тбайт памяти

Как бы иронично это ни звучало в разгар кризиса доступности оперативной памяти, компания Apple в рамках подготовки к выпуску флагманского процессора M7 Ultra предусмотрит для него поддержку 1,5 Тбайт оперативной памяти. Системы на его основе, темы самым, поравняются с компьютером Mac Pro на основе процессоров Intel образца 2019 года.

Компоновка процессоров Apple собственной разработки создавала определённые ограничения в части объёма поддерживаемой памяти, поскольку микросхемы DRAM интегрировались с процессором на одну подложку. Это поднимало скорость обмена, но не обеспечивало гибкости в выборе объёма памяти. Будущий процессор M7 Ultra, если верить Марку Гурману (Mark Gurman) из Bloomberg, обеспечит поддержку до 1,5 Тбайт оперативной памяти, что в два раза превышает возможности актуального M5 Ultra. Другой вопрос, как скоро подобные конфигурации станет возможным купить после анонса M7 Ultra, но его следует адресовать общей ситуации на рынке памяти, а не самой Apple. В нынешних ценах поддержка 1,5 Тбайт памяти обойдётся покупателю в $35 000, если рассматривать переход от 128 Гбайт.

Нынешнее поколение Mac Studio невольно сталкивается с сокращением объёма доступной оперативной памяти, как отмечает 9to5Mac. Система на базе M3 Ultra в этом году утратила модификацию с 512 Гбайт памяти, а затем и вариант с 256 Гбайт памяти. В итоге Mac Studio остался доступен лишь с 96 Гбайт оперативной памяти. Чтобы поднять планку до 128 Гбайт, необходимо выбирать версию Mac Studio на базе M4 Max. Дебютирующий в этом году M5 Ultra получит поддержку до 768 Гбайт памяти, и это будет рекордом для современного поколения продукции Apple.