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League of Legends Classic вернёт игроков в 2013 год — первые подробности классического режима нашумевшей MOBA

Вслед за недавним тизером разработчики из американской студии Riot Games (принадлежит китайскому IT-гиганту Tencent) поделились подробностями League of Legends Classic — классической версии популярной MOBA.

Вслед за недавним тизером разработчики из американской студии Riot Games (принадлежит китайскому IT-гиганту Tencent) поделились подробностями League of Legends Classic — классической версии популярной MOBA.

Источник изображений: Riot Games

Согласно представленному во время финала киберспортивного турнира Mid-Season Invitational 2026 трейлеру (см. ролик ниже), League of Legends Classic выйдет вместе с патчем 26.15 — 29 июля в 18:00 по Москве.

В отличие, например, от World of Warcraft Classic, League of Legends Classic не получит самостоятельный клиент. Возвращение в прошлое League of Legends будет оформлено в виде режима основной игры.

League Classic Trailer - Coming LIVE in Patch 26.15 - 29th July
by u/aroushthekween in leagueoflegends

Воссоздание стартовой версии League of Legends Classic не предполагает — геймплей и визуальный стиль «классического» режима будут приближены к третьему сезону игры (2013 год) с некоторыми современными нововведениями.

На запуске обещают заложивший основы жанра MOBA знаковый геймплей формата «5 на 5», изначальную карту «Ущелье призывателей», 60 чемпионов, старые системы рун и мастерства, классические предметы и голосования сообщества.

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League of Legends вышла в уже далёком 2009 году, но до сих пор остаётся одной из самых популярных видеоигр на планете. Ежемесячная аудитория MOBA от Riot превышает 100 млн человек.

Помимо классической версии, Riot трудится над амбициозным ремейком League of Legends — League Next. Самое крупное обновление в истории игры запланировано на 2027 год. Деталями поделятся до середины октября.

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Теги: league of legends classic, league of legends, riot games, moba
league of legends classic, league of legends, riot games, moba
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