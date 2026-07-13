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Геймер отсудил у Microsoft свой аккаунт Xbox с библиотекой игр, который заблокировали после взлома

Пользователь Reddit с ником Ordo_Liberal заявил, что ему удалось выиграть судебное разбирательство против Microsoft. В его сообщении сказано, что бразильский суд обязал технологического гиганта отозвать решение о блокировке доступа к аккаунту Xbox и библиотеке игр, введённой после взлома аккаунта.

Источник изображения: Engadget

Источник изображения: Engadget

По словам Ordo_Liberal, около трёх месяцев назад Microsoft ограничила доступ к его аккаунту Xbox из-за обнаружения «несанкционированного доступа». В компании сообщили, что единственный вариант решения проблемы сводится к бессрочной блокировке аккаунта, что гарантированно позволит предотвратить его дальнейшее несанкционированное использование. Вместо того чтобы зарегистрировать новый аккаунт и заново собирать библиотеку игр, Ordo_Liberal решил обратиться в суд.

Геймер отметил, что смог бесплатно воспользоваться услугами государственного защитника для подачи иска против Microsoft благодаря особенностям бразильской системы защиты прав потребителей. Согласно судебному постановлению, у Microsoft есть 15 дней на восстановление доступа к аккаунту Ordo_Liberal. В противном случае компании грозит штраф в размере 150 реалов (около $30) в день до тех пор, пока проблема не будет устранена. Суд также обязал Microsoft выплатить истцу 2000 реалов (около $400) в качестве компенсации.

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Теги: xbox, microsoft, судебное разбирательство
xbox, microsoft, судебное разбирательство
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