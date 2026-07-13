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Китай выбрал другой путь, чем Neuralink: интерфейсы «мозг — компьютер» без сверления черепа

В то время как американская компания Neuralink Илона Маска (Elon Musk) вживляет имплантаты в мозг пациентов для создания интерфейса «мозг — компьютер» (BCI), позволяющего расширить их возможности по взаимодействию с внешним миром, в Китае некоторые компании делают ставку на неинвазивные носимые устройства, которые позволят пациентам восстановить часть функций, утраченных из-за болезни или травмы.

Источник изображения: BrainCo

Источник изображения: BrainCo

Интерес к использованию BCI растёт по мере того, как компании достигают важных результатов, например позволяют людям с дегенеративными заболеваниями, включая боковой амиотрофический склероз (БАС), печатать или играть в видеоигры, используя сигналы мозга, пишет CNBC.

Китайское правительство включило разработку интерфейсов «мозг — компьютер» (BCI) в число стратегических «отраслей будущего» в своём пятилетнем плане. Недавно китайский регулятор одобрил для коммерческого использования «первое в мире минимально инвазивное устройство BCI», разработанное компанией Neuracle Medical Technology для восстановления некоторых функций рук после травм спинного мозга.

Есть, конечно, в Китае компании, такие как StairMed и NeuroXess, которые продвигают имплантаты, но разработка неинвазивных решений тоже набирает обороты. Этого направления придерживается Gestala, которая, как и американская Merge Labs, поддерживаемая Сэмом Альтманом (Sam Altman), использует подходы, основанные на ультразвуке.

BrainCo, один из технологических стартапов Ханчжоу, выпускающий протезы и носимые устройства с использованием технологии BCI, считает, что некоторые заболевания, особенно те, при которых лекарства неэффективны, можно лечить неинвазивными методами, которые легче воспринимаются людьми и связаны с меньшими рисками и затратами.

Работа выпускаемых стартапом бионических рук, одобренных Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA), основана на считывании нервных и мышечных электрических сигналов ампутированных конечностей, которые преобразуются в движения пальцев. Среди носимых устройств BrainCo — устройство для улучшения сна, использующее низкоинтенсивные электрические импульсы для стимуляции выработки нейрохимических веществ, связанных со снижением уровня стресса.

BrainCo привлекла 2 млрд юаней ($280 млн) инвестиций в рамках раунда финансирования, который возглавили IDG Capital и Walden International — венчурная фирма, основанная нынешним генеральным директором Intel Лип-Бу Таном (Lip-Bu Tan).

По словам старшего вице-президента BrainCo Никс Хэ (Nyx He), основная проблема неинвазивных методов заключается в получении и декодировании сигналов мозга, которые являются слабыми и зашумлёнными при считывании через череп. BrainCo разработала датчик на основе сухих электродов для регистрации этих сигналов и ИИ-алгоритм для их декодирования.

Стартап планирует начать с обеспечения своими устройствами людей с ампутированными конечностями на рынках, где такие изделия покрываются медицинской страховкой. Затем компания намерена расширить портфель продукции за счёт выпуска устройств для лечения таких заболеваний, как СДВГ и депрессия, после чего выйти на массовый рынок потребительской электроники.

В конечном итоге BrainCo планирует лицензировать свою платформу BCI другим компаниям, разрабатывающим продукты на основе нейротехнологий.

Согласно докладу инвестиционной компании Jefferies Financial Group от 8 июля, неинвазивные имплантаты и методы, основанные на ультразвуке, представляют собой «наиболее перспективные» направления, хотя традиционные неинвазивные системы по-прежнему ограничены тем, насколько чётко они способны улавливать и интерпретировать сигналы мозга. При этом Jefferies добавила, что датчики BrainCo, алгоритм декодирования на основе ИИ и опыт коммерциализации дают этой компании преимущество на рынке.

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Теги: ии, мозговой имплант, bci, китай
ии, мозговой имплант, bci, китай
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