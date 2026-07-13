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Дата-центры в Ирландии уже потребляют почти столько же энергии, сколько все жилые дома

Крупные западные технологические компании уже давно облюбовали Ирландию, а потому закономерно, что местная вычислительная инфраструктура в условиях бума ИИ получила пропорциональное развитие. Прошлый год, если верить официальной статистике, Ирландия завершила с долей энергопотребления ЦОД в 23 % от общенационального.

Источник изображения: Unsplash, K. Mitch Hodge

Источник изображения: Unsplash, K. Mitch Hodge

Последовательно энергопотребление расположенных в Ирландии ЦОД по итогам прошлого года выросло на 10 % до 7663 ГВт‧ч. Для сравнения, общее энергопотребление всех объектов на территории страны за прошлый год увеличилось всего на 2 %. Десятилетний период демонстрирует более впечатляющую динамику. По сравнению с 2015 годом, энергопотребление ирландских ЦОД выросло на 360 %, и тогда они отвечали лишь за 5 % общенационального энергопотребления. Поквартальное сравнение демонстрирует ещё более динамичный рост: в четвёртом квартале прошлого года энергопотребление ирландских ЦОД достигало 1991 ГВт‧ч, что соответствует росту на 584 % по сравнению с первым кварталом 2015 года.

Отвечая за 23 % национального энергопотребления Ирландии, центры обработки данных очень близки по влиянию на все жилые здания страны, которые формируют 28 % общего энергопотребления. В стране с пятимиллионным населением расположено 89 центров обработки данных, основная их часть сосредоточена в окрестностях Дублина. Основная часть местных ЦОД управляется крупными операторами или так называемыми гиперскейлерами американского происхождения.

Власти Ирландии, наблюдая тенденцию к росту количества ЦОД в стране, с 2021 года ввели жёсткие условия подключения новых объектов этого типа к силовым сетям. Послабления предусмотрены только для районов вдали от Дублина, вблизи города от строителей ЦОД требуется создание собственных электрогенерирующих мощностей. Ожидается, что даже в таких условиях энергопотребление ЦОД по итогам текущего года в Ирландии выйдет на уровень в треть от общенационального. С конца прошлого года крупные ЦОД должны либо на 100 % обеспечивать себя энергией самостоятельно, либо в течение первых шести лет эксплуатации перейти на использование до 80 % необходимой электроэнергии из возобновляемых источников, которые не субсидируются государством. В мировых масштабах энергопотребление ЦОД выросло на 26 % с начала этого года, так что ситуация с Ирландией не уникальна. В США на фоне протестов местных жителей в первом квартале было отменено более 75 проектов по строительству ЦОД. Помимо потребления электроэнергии и водных ресурсов, такие объекты создают назойливый шум и занимают большие территории.

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Теги: ирландия, цод, энергопотребление, аналитика
ирландия, цод, энергопотребление, аналитика
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