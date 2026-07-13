Valve признала, что индикатор перегрева Steam Machine срабатывает слишком рано — проблему исправит обновление BIOS

Valve сообщила, что система защиты от перегрева мини-ПК Steam Machine работает некорректно и преждевременно выдаёт световое предупреждение о перегреве видеокарты и центрального процессора. По данным одного из владельцев игровой системы, столкнувшегося с этой проблемой и пообщавшегося со службой поддержки Steam, компания готовит обновление BIOS, которое повысит порог срабатывания предупреждения о перегреве процессора/видеокарты с 95/90 до 100/100 °C.

Ранее тот же пользователь сообщил в службу поддержки Steam, что красная полоса-индикатор загоралась, несмотря на то что средства мониторинга системы показывали температуру процессора 81 °C и видеокарты 71 °C. Иными словами, никакого перегрева не было. В ходе обсуждения с сотрудниками поддержки выяснилось, что индикация пороговой температуры 95/90 °C, по-видимому, работает некорректно. Следовательно, пользователь получил ответ на несколько иную проблему, чем ту, которую он описал.

«После обсуждения с нашими инженерами выяснилось, что в текущей версии BIOS есть известная проблема, из-за которой красные светодиоды загораются гораздо раньше, чем должны. Проблема заключается только в том, когда именно загораются индикаторы. Сама Steam Machine находится в пределах нормальной рабочей температуры для процессора/видеокарты, что подтверждается вашими скриншотами. Для вашего сведения, Steam Machine начнёт снижать производительность при температуре 100 °C для процессора/видеокарты и выключится, чтобы защитить себя, если температура поднимется выше этого значения», — сообщил сотрудник службы поддержки Steam на скриншоте сообщения.

В службе поддержки Steam добавили, что преждевременное срабатывание красного индикатора — лишь временная проблема, которая будет устранена в ближайшее время с помощью обновления BIOS. После обновления красные индикаторы будут загораться только при достижении порогового значения «100/100 °C для процессора/видеокарты вместо 95/90 °C, как это происходит сейчас», — говорится в официальном сообщении службы поддержки.

Ближайшая альтернатива процессору Steam Machine для настольных компьютеров, например Ryzen 5 7500F, имеет TDP 65 Вт и максимальную рабочую температуру 95 °C. Однако Valve использует в Steam Machine кастомный процессор мощностью 30 Вт, оптимизированный для мобильных устройств, который настроен на снижение производительности при достижении температуры 100 °C и автоматическое отключение при дальнейшем её повышении до 105 °C.

В службе поддержки Steam не сообщили точную дату выхода новой версии BIOS для Steam Machine. Проблемы с индикацией ошибок у Steam Machine возникали и ранее. Сообщалось, что у одного из первых владельцев игрового мини-ПК от Valve загорелась «красная полоса смерти». Как выяснилось, проблема тоже оказалась не такой серьёзной, как показалось на первый взгляд. «Воскресить» Steam Machine удалось обычным сбросом CMOS.