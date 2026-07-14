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OnePlus перестанет выпускать новые устройства для Европы и США, но поддержка старых гаджетов останется

Oppo в ближайшие намерена объявить о прекращении развития бренда OnePlus в Европе и США. Как сообщает издание WinFuture, компания откажется от выпуска новых устройств под этим брендом на западных рынках, сохранив поддержку уже проданных моделей.

Слухи о возможном уходе OnePlus появились ещё несколько месяцев назад. Несмотря на последовавшее официальное опровержение со стороны OnePlus, в марте 2026 года появилась информация о предстоящем прекращении деятельности компании в Европе и США. В дальнейшем всё больше сотрудников переходили на работу в Oppo или покидали компанию, а европейские сайты OnePlus начали постепенно перенаправлять посетителей на ресурсы Oppo.

Согласно новым данным, OnePlus и Oppo намерены объявить о пересмотре стратегии уже на этой неделе. За формулировкой о смене региональной стратегии, как утверждают источники, фактически скрывается полный уход бренда OnePlus с рынков Европы и США. При этом представители компаний пока не раскрывают причины такого решения даже во время закрытых встреч с прессой.

После ухода OnePlus основным брендом компаний на европейском рынке станет Oppo, которая, как ожидается, расширит своё присутствие в регионе после завершения прежних ограничений на продажи. Конкретные планы по дальнейшей экспансии пока не раскрываются, однако подобное развитие событий наблюдатели связывают с постепенным усилением роли Oppo в последние месяцы.

Для владельцев уже приобретённых устройств OnePlus компании пообещали сохранить техническую поддержку и выпуск обновлений программного обеспечения до окончания жизненного цикла каждой модели. При этом новые смартфоны и другие устройства OnePlus в Европе и США выпускаться больше не будут, а находящаяся в продаже продукция будет распродана без последующего пополнения складских запасов.

Основанная в 2013 году OnePlus получила широкую известность благодаря смартфону OnePlus One, предложившему флагманские характеристики по сравнительно низкой цене. Однако в последние годы бренд постепенно утратил самостоятельность, а его устройства всё чаще представляли собой адаптированные версии продуктов Oppo, что, по мнению аналитиков, и предопределило текущую смену стратегии.

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Теги: oppo, oneplus, сша, европа, рынок смартфонов
oppo, oneplus, сша, европа, рынок смартфонов
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