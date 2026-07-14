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Фронтмен My Chemical Romance оказался фанатом Baldur’s Gate, который не играл в Baldur’s Gate 3 — Larian спешит на помощь

Вокалист американской рок-группы My Chemical Romance Джерард Уэй (Gerard Way) не скрывает увлечения фэнтезийной вселенной Dungeons & Dragons, но оказался знаком и с серией ролевых игр Baldur’s Gate. Правда, не в полной мере.

Источник изображения: Steam (gumaksov)

Источник изображения: Steam (gumaksov)

Пользователь TikTok Katana Luciana пришла на недавний концерт My Chemical Romance с транспарантом, на котором был написан вопрос: «Джерард, ты играл в Baldur’s Gate 3. Баннер привлёк внимание участников группы.

«Нет, я только играл в Baldur's Gate 1. Не то чтобы мне не понравились бы вторая или третья. Я пробовал аддон Icewind Dale (на самом деле отдельная игра — прим.). У меня просто закончилось свободное время, понимаете?» — оправдался Уэй.

Затем певец обратился к аудитории: «А вы играли в Baldur’s Gate 3? Она хорошая? Думаю, что да. Первая была очень весёлая. В своё время это был наиболее близкий к игре в D&D опыт».

Источник изображения: Larian Studios

Источник изображения: Larian Studios

На ситуацию обратил внимание официальный микроблог Larian Studios — бельгийской студии в ответе за Baldur's Gate 3 — и предложил музыканту помощь с исправлением этой несправедливости.

«Джерард Уэй из My Chemical Romance, как это Вы не играли в получившую признание критиков ролевую игру по Dungeons & Dragons, Baldur’s Gate 3? Если хотите, можем выслать на ваше имя код с Baldur’s Gate 3», — предложила Larian.

Baldur’s Gate 3 вышла 3 августа 2023 года на PC (Steam, GOG), а впоследствии добралась до macOS, PS5, Xbox Series X и S. С тех пор RPG заслужила более 280 наград «Игра года» и продалась в количестве свыше 20 млн копий.

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Теги: baldur’s gate 3, larian studios, ролевая игра
baldur’s gate 3, larian studios, ролевая игра
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