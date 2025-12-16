Критический успех: глава Larian наконец раскрыл продажи Baldur’s Gate 3

Нашумевшая фэнтезийная ролевая игра Baldur’s Gate 3 стала большим хитом для разработчиков из бельгийской Larian Studios, однако итоговый масштаб успехов проекта держался в тайне. До недавних пор.

Напомним, на выходе из раннего доступа в августе 2023 года продажи Baldur's Gate 3 составляли 2,5 млн копий, а прошлой весной почти вдвое превышали результат Divinity: Original Sin 2 (около 7,5 млн).

Как сообщил основатель, гендиректор и творческий руководитель Larian Studios Свен Винке (Swen Vincke) в интервью Bloomberg, с момента релиза в раннем доступе Baldur's Gate 3 купили более 20 млн раз.

По словам Винке, успех Baldur's Gate 3 позволил Larian продолжить расширяться — к настоящему моменту на студию работает 530 сотрудников в семи офисах на территории Европы, Азии и Северной Америки.

Кроме того, благодаря результату Baldur's Gate 3 разработчики смогут с удвоенной силой заняться повествовательными экспериментами в Divinity — следующей амбициозной RPG от команды.

«Baldur’s Gate 3 была хорошей игрой, и я горжусь ей, но, думаю, эта будет намного лучше», — заявил Винке о Divinity, сославшись на сложности переноса механик Dungeons & Dragons из настольных RPG в видеоигры.

Baldur’s Gate 3 вышла на PC (Steam, GOG), Mac, PS5, Xbox Series X и S. С момента релиза RPG заслужила более 280 наград «Игра года» (в том числе пяти ведущих премий) и получила ряд крупных патчей — финальный увидел свет в апреле.