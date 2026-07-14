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Huawei представила наушники-клипсы FreeClip 2 S Signature Edition

Помимо флагманских смартфонов Pura 90 и планшетного компьютера MatePad Air образца 2026 года, компания Huawei представила на мероприятии в Малайзии полностью беспроводные наушники-клипсы FreeClip 2 S Signature Edition.

Huawei FreeClip 2 S Signature Edition могут похвастаться драйверами с двойной диафрагмой и тремя микрофонами, которые используются в системе активного шумоподавления. Время автономной работы наушников составляет до 9 часов, а с учётом ресурса зарядного футляра — до 38 часов.

Главным нововведением устройства стал обновлённый алгоритм адаптивной регулировки громкости. Наушники работают на базе фирменного аудиочипа Huawei со встроенным нейропроцессором (NPU), который отвечает за обработку данных с помощью алгоритмов искусственного интеллекта. Это позволяет им в режиме реального времени адаптировать звучание, динамически регулируя громкость и параметры передачи голоса во время звонков. Это особенно актуально для наушников открытого типа, таких как FreeClip 2 S, лишённых пассивной шумоизоляции, владельцам которых традиционно приходится регулировать громкость вручную.

Huawei FreeClip 2 S Signature Edition
Huawei FreeClip 2 S Signature Edition
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Huawei FreeClip 2 S Signature Edition
Huawei FreeClip 2 S Signature Edition
Huawei FreeClip 2 S Signature Edition
Huawei FreeClip 2 S Signature Edition
Huawei FreeClip 2 S Signature Edition
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изображения (6)

Huawei также обновила цветовую палитру FreeClip 2 S — доступны варианты Deepsea Blue (синий) и Space Silver (серебристый). Наушники можно приобрести в комплекте с декоративными накладками-клипсами от французского ювелирного дома Les Néréides. Они кардинально меняют внешний вид FreeClip 2 S, а обновлённый зарядный кейс стал немного крупнее, чтобы вместить эти аксессуары.

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Теги: huawei, наушники, tws, клипса
huawei, наушники, tws, клипса
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