ИИ-бум позволил Китаю почти удвоить экспорт чипов за первое полугодие

На фоне мирового бума технологий искусственного интеллекта как ключевого двигателя экономического роста Китай по итогам первой половины 2026 года почти удвоил экспорт чипов по сравнению с аналогичным периодом годом ранее. Об этом сообщило издание South China Morning Post со ссылкой на таможенные данные.

За первые шесть месяцев 2026 года Китай экспортировал 179,44 млрд интегральных схем на общую сумму $177,28 млрд, что более чем на 96 % превышает показатель за аналогичный период прошлого года. Резкий рост экспорта чипов стал одним из основных факторов, обеспечивших стране двузначные темпы роста экспорта за этот период — высоким спросом также пользуются промышленные роботы и другая высокотехнологичная продукция.

Пекин активно стимулирует внедрение чипов собственной разработки, стремясь укрепить независимость страны в полупроводниковой отрасли. Хотя власти и были вынуждены разрешить ряду китайских компаний приобрести американские ИИ-ускорители Nvidia H200. Одним из главных факторов роста внешней торговли стали технологии ИИ и сферы их применения: экспорт оборудования для обработки данных и сопутствующих компонентов (ПК, серверы, модули памяти и другие комплектующие) в первом полугодии вырос на 41,3 % до $138,08 млрд.

Китайские производители также увеличили экспорт потребительских товаров с ИИ: очков, переводчиков и роботизированных экзоскелетов. Положительную динамику показывает экспорт китайской робототехники: по итогам первого полугодия экспорт промышленных роботов вырос на 18,6 % до 6,29 млрд юаней ($927,7 млн); в прошлом году Китай впервые стал чистым экспортёром этого оборудования. Значительный показали также экспорт китайских хирургических роботов и роботов-уборщиков.