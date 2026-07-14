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Copilot в Windows научится отвечать на вопросы о характеристиках и состоянии ПК

Microsoft начала тестировать новую функцию помощника с искусственным интеллектом Copilot, благодаря которой можно будет задавать ему вопросы о характеристиках и производительности компьютера под управлением Windows.

Источник изображения: Rubaitul Azad / unsplash.com

Источник изображения: Rubaitul Azad / unsplash.com

Функция под названием PC Insights доступна в качестве дополнительной опции в приложении «Copilot для Windows». Её смысл в том, чтобы дать пользователю возможность «в диалоговом режиме задавать Copilot вопросы о ПК под Windows и получать чёткие ответы, основанные на состоянии устройства без необходимости обращаться к системным настройкам», говорится на странице поддержки Microsoft.

На момент запуска Copilot отвечает на вопросы о видеокартах, накопителях, загрузке процессора, антивирусе, состоянии аккумулятора и подключённых периферийных устройствах. Можно уточнить, подключён ли принтер к сети, и хватит ли места, чтобы установить игру объёмом 100 Гбайт. Каждый раз, когда Copilot потребуется проверить систему или просмотреть файл для ответа, он будет запрашивать разрешение — его можно будет предоставить однократно, неограниченно или вообще отклонить.

Пока PC Insights является исключительно информационной функцией — она только предоставляет информацию, но не может изменять настройки ПК или что-то исправлять. Но в перспективе Microsoft добавить новые возможности. Она развёртывается постепенно и доступна пока не всем.

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Теги: microsoft, windows, copilot, ии
microsoft, windows, copilot, ии
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