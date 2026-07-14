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Google Pixel 11 может обогнать iPhone 18 и стать первым смартфоном с 2-нм чипом от TSMC

Смартфоны серии Google Pixel 11 будут работать на процессоре Tensor G6 — его технические характеристики пока неизвестны, но, если верить неофициальной информации, он получит более мощный центральный, но менее производительный графических процессор. И окажется первым мобильным чипом на рынке, произведённым с использованием технологии 2 нм.

Крупнейший в мире полупроводниковый подрядчик запустил массовое производство продукции с использованием техпроцесса 2 нм; он будет применяться и в чипах Google Tensor G6, узнал ресурс IThome. Обычно первой доступ к новым решениям TSMC получает Apple, но в этом году Google, видимо, опередит производителя iPhone. В результате смартфоны серии Pixel 11 станут первыми крупными флагманами с процессорами на основе нового техпроцесса TSMC, а месяцем позже выйдет серия iPhone 18 на чипах Apple A20.

Техпроцесс 2 нм, как и все новые решения, поможет улучшить производительность и энергоэффективность процессоров на Pixel 11. Примечательно, что в базе данных Федеральной комиссии по связи (FCC) США в тесте радиочастотного компонента обнаружены упоминания алгоритмов MediaTek — вместо традиционного модема Samsung совместно с новыми Tensor G6 будет работать модем тайваньского производителя. Официальный анонс смартфонов Google Pixel 11 назначен на 12 августа.

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Теги: google, pixel, tensor
google, pixel, tensor
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