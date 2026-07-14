Samsung Health будет удалять данные пользователей, которые запретят обучать на них ИИ

В рамках обновления дизайна сервис Samsung Health поставил пользователей перед выбором: разрешить обучать искусственный интеллект на данных их состояния здоровья или сделать их непригодными для использования в долгосрочной перспективе, обратил внимание How-To Geek.

Администрация сервиса Samsung Health разослала пользователям уведомление, в котором сообщила о своём праве использовать эти данные для обучения ИИ и для проверки людьми. «Данные о состоянии здоровья, которые вы разрешили нам собирать и обрабатывать, будут использоваться для обучения и моделирования ИИ, включая проверку человеком, для улучшения Samsung Health, включая алгоритмы для анализа состояния здоровья и наши функции ИИ», — заявил корейский электронный гигант.

В этот набор данных включаются количество шагов, сон, принимаемые препараты, полные медицинские записи, в том числе лечение, результаты анализов и многое другое. Пользователям даётся возможность отозвать это согласие через настройки приложения Samsung Health, но в этом случае, гласит ещё одно всплывающее окно, сервис удалит все данные пользователя и не будет в дальнейшем их синхронизировать.

«Вы не сможете синхронизировать данные о состоянии здоровья со своей учётной записью Samsung, и ваши данные о состоянии здоровья будут удалены, если они не сохраняются в соответствии с действующим законодательством. Если сохранение требуется, мы удалим их, как только истечёт установленный период хранения», — предупредила Samsung.