Сегодня 14 июля 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Искусственный интеллект, машинное обучен... Samsung Health будет удалять данные поль...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

Samsung Health будет удалять данные пользователей, которые запретят обучать на них ИИ

В рамках обновления дизайна сервис Samsung Health поставил пользователей перед выбором: разрешить обучать искусственный интеллект на данных их состояния здоровья или сделать их непригодными для использования в долгосрочной перспективе, обратил внимание How-To Geek.

Источник изображения: howtogeek.com

Источник изображения: howtogeek.com

Администрация сервиса Samsung Health разослала пользователям уведомление, в котором сообщила о своём праве использовать эти данные для обучения ИИ и для проверки людьми. «Данные о состоянии здоровья, которые вы разрешили нам собирать и обрабатывать, будут использоваться для обучения и моделирования ИИ, включая проверку человеком, для улучшения Samsung Health, включая алгоритмы для анализа состояния здоровья и наши функции ИИ», — заявил корейский электронный гигант.

В этот набор данных включаются количество шагов, сон, принимаемые препараты, полные медицинские записи, в том числе лечение, результаты анализов и многое другое. Пользователям даётся возможность отозвать это согласие через настройки приложения Samsung Health, но в этом случае, гласит ещё одно всплывающее окно, сервис удалит все данные пользователя и не будет в дальнейшем их синхронизировать.

«Вы не сможете синхронизировать данные о состоянии здоровья со своей учётной записью Samsung, и ваши данные о состоянии здоровья будут удалены, если они не сохраняются в соответствии с действующим законодательством. Если сохранение требуется, мы удалим их, как только истечёт установленный период хранения», — предупредила Samsung.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
На падающем рынке смартфонов в прошлом квартале Apple и Samsung смогли нарастить свои доли
Samsung Electronics ускорит как минимум на год запуск предприятия по производству памяти в Йонъине
Samsung готовит ИИ-ускоритель GAIA, который сделает недорогие ПК умнее
Copilot в Windows научится отвечать на вопросы о характеристиках и состоянии ПК
Запрет соцсетей для подростков в Австралии провалился — оказалось достаточно соврать о возрасте
Швейцария проверит Google за навязывание своего поиска в Android
Теги: samsung, ии, обучение
samsung, ии, обучение
← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
По Android-смартфонам начал распространяться троян RedHook, опустошающий банковские счета жертвы
Чудеса оптимизации: китайцы в 149 раз ускорили работу нейросетей без повышения производительности чипов
«Пока я смотрел это, моя видеокарта начала рыдать»: первый геймплей Total War: Warhammer 40,000 заставил игроков усомниться в своих ПК
Основатель DeepSeek стал богатейшим разработчиком ИИ-моделей в истории
Стартап Spectral Compute адаптировал CUDA под ускорители AMD — лучше, чем сама AMD
Вышел релиз OpenIDE Pro — корпоративной версии российской интегрированной среды разработки 19 мин.
«После долгих лет преданности компания отвернулась от нас»: разработчики Assassin’s Creed Black Flag Resynced выступили против несправедливых увольнений 58 мин.
Dying Light: The Beast всё-таки не выйдет на PS4 и Xbox One — Techland раскрыла причину отмены 2 ч.
Samsung Health будет удалять данные пользователей, которые запретят обучать на них ИИ 2 ч.
Энтузиаст создал клон Counter-Strike и запустил его на оригинальной Sony PSP 3 ч.
Copilot в Windows научится отвечать на вопросы о характеристиках и состоянии ПК 3 ч.
Несмотря на окончание поддержки, Destiny 2 продолжает привлекать в Steam на порядок больше игроков, чем Marathon 5 ч.
Запрет соцсетей для подростков в Австралии провалился — оказалось достаточно соврать о возрасте 6 ч.
Швейцария проверит Google за навязывание своего поиска в Android 6 ч.
Фронтмен My Chemical Romance оказался фанатом Baldur’s Gate, который не играл в Baldur’s Gate 3 — Larian спешит на помощь 7 ч.
Япония испытала прототип многоразовой ракеты — он подпрыгнул, повисел и аккуратно сел 46 мин.
Китайцы представили смартфон, которому больше не нужны приложения — всё делает ИИ-агент 52 мин.
Энтузиаст собрал аналог Steam Machine на майнинговой плате AMD BC-250 всего за $250 2 ч.
Google Pixel 11 может обогнать iPhone 18 и стать первым смартфоном с 2-нм чипом от TSMC 3 ч.
Состоялся релиз UserGate InfraTwin — отечественного решения для создания цифровой копии сетевой инфраструктуры 3 ч.
Нью-Йорк первым в США ввёл годовой запрет на строительство мощных ЦОД 3 ч.
5 ГВт за $50 млрд: Meta «удвоит» флагманский ИИ ЦОД Hyperion 3 ч.
Nintendo скоро выпустит обновленную Switch 2 с OLED-дисплеем, но это не точно 3 ч.
NTT Facilities разработала модульную архитектуру ЦОД, которая наполовину сократит сроки строительства гиперскейл-объектов 3 ч.
MSI подтвердила совместимость китайской памяти CXMT DDR5-8000+ с платами на логике Intel 800-й серии 4 ч.