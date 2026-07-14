Япония испытала прототип многоразовой ракеты — он подпрыгнул, повисел и аккуратно сел

Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA) успешно провело первое лётное испытание экспериментальной многоразовой ракеты RV-X (Reusable Vehicle eXperiment). Во время теста, состоявшегося 11 июля 2026 года на ракетном полигоне Носиро в префектуре Акита, аппарат вертикально поднялся примерно на 11 м, сместился по горизонтали на 16 м, а затем совершил мягкую посадку в вертикальном положении. Весь полёт продолжался около 40 секунд и был признан успешным.

Несмотря на небольшую высоту, испытание позволило проверить совместную работу двигателя, системы навигации, управления тягой и посадочного оборудования. Для первого полёта был собран более чем достойный объём данных для всесторонней оценки прототипа.

Впрочем, называть RV-X прототипом — это преувеличение. По сути, это летающий стенд для отработки технологий возвращаемой первой ступени. Аппарат имеет высоту 7,3 м и диаметр 1,8 м, а после посадки опирается на четыре стойки-амортизатора, которые должны поглощать остаточную вертикальную и боковую скорости. Машина выполнена по схеме VTVL — с вертикальными взлётом и посадкой, аналогичной принципу работы возвращаемых ступеней Falcon 9. Однако нынешний эксперимент — это только первый видимый шаг к созданию многоразовых ракет в Японии.

Двигательная установка RV-X использует криогенную пару из жидкого водорода и жидкого кислорода. Такой двигатель сложнее в эксплуатации, чем керосиновый или метановый, из-за чрезвычайно низкой температуры водорода и его склонности к утечкам, но обеспечивает высокий удельный импульс. Для посадки тяга двигателя должна изменяться в широком диапазоне, позволяя уравновесить массу почти опустевшей ракеты и плавно снизить её скорость перед касанием. По данным руководителя проекта Ито Такаси (Ito Takashi), установленный на RV-X двигатель к моменту полёта выдержал 165 огневых включений, что подтверждает рассчитанную на многократное использование конструкцию.

Во время следующих испытаний JAXA намерено увеличить высоту полёта RV-X примерно до 100 м, постепенно расширяя диапазон скоростей, горизонтального перемещения и условий посадки. Полученные данные будут использованы в международном проекте CALLISTO, который Япония разрабатывает совместно с французским CNES и германским DLR. Более крупный демонстратор высотой около 13 м должен проверить не только вертикальную посадку, но и выключение и повторный запуск двигателя, аэродинамическое управление при снижении, разворот к посадочной площадке и подготовку одного аппарата к серии повторных полётов. В перспективе эти технологии могут лечь в основу многоразового преемника одноразовой японской ракеты H3 и снизить стоимость выведения спутников.

Интересно, что Япония начала эксперименты с многоразовыми ракетами ещё в конце 1990-х годов, но тогда это посчитали расточительством и нереальными мечтаниями. Только успех Илона Маска с его ракетой-носителем Falcon 9 заставил JAXA изменить мнение о многоразовых запусках. Об этом начали говорить в 2014 году, а в 2016 году исследования в этом направлении были официально возобновлены. Спустя 10 лет японцы смогли испытать своего «кузнечика» — прототип ракеты, который смог подпрыгнуть и приземлиться на свои опоры.

Так же нелишне вспомнить, что 30 июня истёк крайний запланированный Европейским космическим агентством срок первого лётного испытания прототипа многоразовой ракеты Themis. «Фемида» стоит подготовленной к запуску на испытательной площадке в Швеции. Она в четыре раза крупнее японского прототипа. Отдельно был испытан жидкостный криогенный двигатель «Прометей» (Prometheus). Но полёт так и не состоялся. О причинах переноса и новой дате испытаний не сообщается, хотя это уже другая история.