GAC Aion RT установил мировой рекорд по самому низкому энергопотреблению среди электромобилей

Электрический седан Aion RT, выпуск которого запланирован на август 2027 года, установил мировой рекорд по минимальному энергопотреблению среди электромобилей. Пройдя испытание на прибрежном маршруте провинции Хайнань, модель показала результат 8,571 кВт·ч на 100 км, что было официально зафиксировано представителями Книги рекордов Гиннесса.

Достижение китайского бренда оказалось значительно лучше показателей основных конкурентов на рынке. Для сравнения, Tesla Model 3 показывает потребление на уровне 12–14 кВт·ч на 100 км, а более крупный Lucid Air потребляет около 14 кВт·ч на 100 км при движении с постоянной скоростью. Седан Aion RT превзошёл эти результаты с большим запасом, причём на реальном маршруте протяженностью 400 миль (примерно 643 км), а не в тестовых условиях.

Выбор места для установления рекорда оказался символичным, так как Хайнань подтвердил статус первой материковой провинции Китая, которая полностью запретит продажу автомобилей с двигателями внутреннего сгорания к 2030 году. Одновременно власти намерены увеличить долю электромобилей на местном рынке более чем до 45 %, расширяя инфраструктуру зарядных станций и использование возобновляемых источников энергии.

Поскольку производитель пока не раскрыл полные технические характеристики модели Aion RT, остаётся неясным, на какие компромиссы пришлось пойти ради достижения столь низкого энергопотребления. При этом предыдущее поколение модели предлагалось по цене около $14 000 (около 1 085 595 рублей), и, если цена седана образца 2027 года останется близкой к этой отметке, автомобиль сможет конкурировать с более дорогими моделями Tesla и Lucid по показателю энергоэффективности.