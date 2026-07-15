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Meta✴ готовится раскрыть подробности новых VR-гарнитур на Connect 2026 в сентябре

Технический директор Meta Эндрю Босворт (Andrew Bosworth) опроверг распространявшиеся в сети слухи об отказе бренда от разработки гарнитур виртуальной реальности (VR) нового поколения и призвал дождаться конференции Meta Connect 2026, где, по его словам, будет раскрыто больше подробностей.

Источник изображения: ***

Источник изображения: Mark Zuckerberg

По сообщению UploadVR, во время сессии вопросов и ответов в Instagram, Босворт, отвечая на вопрос о том, отказалась ли Meta от развития VR, заявил, что компания продолжает активно инвестировать в это направление. По его словам, Meta уже существенно обновила пользовательский интерфейс Horizon OS, а также неоднократно сообщала в течение года о разработке сразу нескольких устройств нового поколения.

Ранее аналогичную информацию подтверждала финансовый директор компании Сьюзан Ли (Susan Li). Выступая перед инвесторами по итогам четвёртого квартала 2025 года, она заявила, что Meta сохраняет оптимизм в отношении будущего VR и продолжает создавать новые гарнитуры. Позднее Босворт также упоминал, что в дорожной карте компании находятся два устройства, предстоящее появление которых вызывает у команды особые надежды.

Одним из них, согласно опубликованным ранее внутренним документам Meta, считается игровая гарнитура, которая должна стать крупным обновлением по сравнению с Quest 3. Вторым устройством называют сверхлёгкую гарнитуру смешанной реальности с выносным вычислительным блоком (compute puck), запуск которой, предположительно, ожидается в первой половине 2027 года. В феврале изображения этого устройства (с низким разрешением) были обнаружены в прошивке Quest, впервые продемонстрировав его предполагаемый дизайн.

В своём комментарии технический директор Meta также отметил, что компания привела VR-подразделение к более устойчивой модели работы. При этом наиболее примечательной частью его заявления стало обещание поделиться дополнительной информацией на конференции Meta Connect 2026, которая состоится 23 сентября. Пока не уточняется, идёт ли речь об анонсе новых гарнитур или исключительно о программных обновлениях для существующей линейки Meta Quest.

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Теги: me, vr-гарнитура
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