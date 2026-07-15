Meta✴ готовится раскрыть подробности новых VR-гарнитур на Connect 2026 в сентябре

Технический директор Meta✴ Эндрю Босворт (Andrew Bosworth) опроверг распространявшиеся в сети слухи об отказе бренда от разработки гарнитур виртуальной реальности (VR) нового поколения и призвал дождаться конференции Meta✴ Connect 2026, где, по его словам, будет раскрыто больше подробностей.

По сообщению UploadVR, во время сессии вопросов и ответов в Instagram✴, Босворт, отвечая на вопрос о том, отказалась ли Meta✴ от развития VR, заявил, что компания продолжает активно инвестировать в это направление. По его словам, Meta✴ уже существенно обновила пользовательский интерфейс Horizon OS, а также неоднократно сообщала в течение года о разработке сразу нескольких устройств нового поколения.

Ранее аналогичную информацию подтверждала финансовый директор компании Сьюзан Ли (Susan Li). Выступая перед инвесторами по итогам четвёртого квартала 2025 года, она заявила, что Meta✴ сохраняет оптимизм в отношении будущего VR и продолжает создавать новые гарнитуры. Позднее Босворт также упоминал, что в дорожной карте компании находятся два устройства, предстоящее появление которых вызывает у команды особые надежды.

Одним из них, согласно опубликованным ранее внутренним документам Meta✴, считается игровая гарнитура, которая должна стать крупным обновлением по сравнению с Quest 3. Вторым устройством называют сверхлёгкую гарнитуру смешанной реальности с выносным вычислительным блоком (compute puck), запуск которой, предположительно, ожидается в первой половине 2027 года. В феврале изображения этого устройства (с низким разрешением) были обнаружены в прошивке Quest, впервые продемонстрировав его предполагаемый дизайн.

В своём комментарии технический директор Meta✴ также отметил, что компания привела VR-подразделение к более устойчивой модели работы. При этом наиболее примечательной частью его заявления стало обещание поделиться дополнительной информацией на конференции Meta✴ Connect 2026, которая состоится 23 сентября. Пока не уточняется, идёт ли речь об анонсе новых гарнитур или исключительно о программных обновлениях для существующей линейки Meta✴ Quest.