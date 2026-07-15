С начала года число DDoS-атак на российские компании выросло на 45 %

Количество DDoS-атак на компании в России по итогам первой половины 2026 года выросло на 45 % по сравнению с аналогичным периодом годом ранее, сообщает РБК со ссылкой на данные Selectel.

За первую половину 2026 года отражены 88,6 тыс. DDoS-атак — они в совокупности продолжались 22,1 тыс. часов, почти столько же DDoS-атаки продолжались во всём 2025 году — 22,7 часов. Поставлены и другие антирекорды: вчетверо, до 870 Гбит/с, выросла максимальная мощность одной атаки; до 369 млн пакетов в секунду выросла их максимальная скорость — почти в 3,7 раза.

Увеличилось число целенаправленных атак на отдельных клиентов, обратили внимание в Selectel. На одну компанию за месяц могли производиться более 10,5 тыс. атак суммарной продолжительностью 795 часов — это 33 дня. Злоумышленники, кроме того, стали менять стратегию воздействия. Ранее преобладающими механизмами были TCP SYN Flood и TCP PSH/ACK Flood, а сейчас киберпреступники переключились на комбинацию различных методов, в том числе UDP Flood и TCP SYN/ACK Reflection. При борьбе с такими DDoS-атаками требуется комплексная защиты IT-инфраструктуры, отметили эксперты.