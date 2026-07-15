Акции SK hynix взлетели на 11 % и потянули вверх весь азиатский рынок чипов

Успешный выход депозитарных расписок SK hynix на американский фондовый рынок сменился заметной коррекцией в понедельник, но утром в среду акции компании на торгах в Сеуле выросли в цене на 11 %, попутно подтянув за собой котировки ценных бумаг многих азиатских эмитентов, как сообщает CNBC.

Местный индекс Seoul Semiconductor подрос на 6,4 %, акции конкурирующей Samsung Electronics выросли в цене на 6,8 %. Японские компании тоже почувствовали на себе влияние благоприятной тенденции, поскольку их ценные бумаги подорожали следующим образом: Advantest на 4,2 %, Lasertec на 6,4 %, Disco на 2,8 %, Tokyo Electron на 0,9 %, а SoftBank продемонстрировал рост только на 0,8 %. Тайваньская TSMC показала укрепление котировок на 0,4 %. Она будет отчитываться о результатах прошлого квартала на этой неделе, поэтому наверняка её акции ещё вырастут в цене по итогам публикации статистики.

Американский рынок после коррекции в понедельник вернулся к росту, что ещё раз говорит о техническом характере недавнего снижения котировок из-за стремления инвесторов зафиксировать прибыль. Акции Micron Technology и Lam Research выросли в цене на 5 % в каждом из случаев, Applied Materials и Teradyne показали рост более чем на 3 %. Аналитики поясняют, что признаки волатильности в этом сегменте указывают на приближение вероятного кризиса, но пока бум ИИ продолжает толкать курс акций вверх. Производители компонентов и оборудования оказываются в выигрышном положении, поскольку спрос на их продукцию многократно превышает возможные объёмы поставок. По этой причине акции соответствующих эмитентов пока демонстрируют устойчивую тенденцию к росту.