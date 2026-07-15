Сегодня 15 июля 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости разработка и производство электроники Акции SK hynix взлетели на 11 % и потяну...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Акции SK hynix взлетели на 11 % и потянули вверх весь азиатский рынок чипов

Успешный выход депозитарных расписок SK hynix на американский фондовый рынок сменился заметной коррекцией в понедельник, но утром в среду акции компании на торгах в Сеуле выросли в цене на 11 %, попутно подтянув за собой котировки ценных бумаг многих азиатских эмитентов, как сообщает CNBC.

Источник изображения: SK hynix

Источник изображения: SK hynix

Местный индекс Seoul Semiconductor подрос на 6,4 %, акции конкурирующей Samsung Electronics выросли в цене на 6,8 %. Японские компании тоже почувствовали на себе влияние благоприятной тенденции, поскольку их ценные бумаги подорожали следующим образом: Advantest на 4,2 %, Lasertec на 6,4 %, Disco на 2,8 %, Tokyo Electron на 0,9 %, а SoftBank продемонстрировал рост только на 0,8 %. Тайваньская TSMC показала укрепление котировок на 0,4 %. Она будет отчитываться о результатах прошлого квартала на этой неделе, поэтому наверняка её акции ещё вырастут в цене по итогам публикации статистики.

Американский рынок после коррекции в понедельник вернулся к росту, что ещё раз говорит о техническом характере недавнего снижения котировок из-за стремления инвесторов зафиксировать прибыль. Акции Micron Technology и Lam Research выросли в цене на 5 % в каждом из случаев, Applied Materials и Teradyne показали рост более чем на 3 %. Аналитики поясняют, что признаки волатильности в этом сегменте указывают на приближение вероятного кризиса, но пока бум ИИ продолжает толкать курс акций вверх. Производители компонентов и оборудования оказываются в выигрышном положении, поскольку спрос на их продукцию многократно превышает возможные объёмы поставок. По этой причине акции соответствующих эмитентов пока демонстрируют устойчивую тенденцию к росту.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Акции SK hynix обрушились на 15 % в Южной Корее после успешного дебюта в США
Глава SK hynix заявил, что дефицит памяти достигнет пика в 2027 году, но сохранится даже в следующем десятилетии
После дебюта в США акции SK hynix выросли в цене на 13 %, глава компании говорит о высочайшем спросе на память
IPO китайского производителя памяти CXMT на сумму $8,5 млрд станет крупнейшим в истории национальной полупроводниковой отрасли
Nvidia лишь недавно отгрузила в Китай небольшое количество ускорителей H200
Первым устройством OpenAI станет умная колонка
Теги: акции, финансы, sk hynix
акции, финансы, sk hynix
← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Япония испытала прототип многоразовой ракеты — он подпрыгнул, повисел и аккуратно сел
Китайцы представили смартфон, которому больше не нужны приложения — всё делает ИИ-агент
Чудеса оптимизации: китайцы в 149 раз ускорили работу нейросетей без повышения производительности чипов
После 35 лет в игровой индустрии создатель Dead Space решил уйти на пенсию
Основатель DeepSeek стал богатейшим разработчиком ИИ-моделей в истории
Более 75 % всех игр с PS3 теперь доступны на ПК — эмулятор RPCS3 достиг важного рубежа 21 мин.
Epic Games победила: Google впустит сторонние магазины приложений в «Play Маркет» уже 22 июля 48 мин.
Microsoft закрыла 570 дыр в Windows 11 и разрешила бесконечно откладывать обновления 2 ч.
Флагманская ИИ-модель OpenAI GPT-5.6 Sol стала самовольно удалять файлы пользователей 2 ч.
РТК-ЦОД сертифицировал инфраструктуру «Облака КИИ» по международному стандарту безопасности платежных карт PCI DSS 2 ч.
РТК-ЦОД сертифицировал инфраструктуру «Облака КИИ» по международному стандарту безопасности платежных карт PCI DSS 2 ч.
ИИ-помощник программиста Grok Build без спроса скачивал весь код пользователей — Маск пообещал всё удалить 2 ч.
Жалуются, но всё равно покупают: скандальные DLC для Assassin’s Creed Black Flag Resynced стали хитом продаж 4 ч.
С начала года число DDoS-атак на российские компании выросло на 45 % 4 ч.
DeepSeek готовится привлечь новые миллиарды — оценка стартапа вырастет до $71 млрд 4 ч.
ASML вновь повысила прогноз — спрос на оборудование для выпуска чипов продолжает бить рекорды 5 мин.
OpenAI отвергла обвинения Apple в краже секретов 46 мин.
Trouver выпустила в России вертикальный пылесос G70 Detect, который умеет убираться вплотную к стенам 49 мин.
IBM представила компактный сервер Power S1112 для периферийных развёртываний 58 мин.
GPU-сервер MSI G4201-HE выполнен на платформе Intel Xeon Emerald Rapids 2 ч.
Титан против складок: Samsung усилила складные дисплеи технологией Flex Titanium 2 ч.
Panther Lake теперь выпускают по-разному: Intel начала применять High-NA EUV для части процессоров 2 ч.
Акции Lucid рухнули на 40 % из-за слухов о банкротстве — опровержение не помогло 2 ч.
Акции SK hynix взлетели на 11 % и потянули вверх весь азиатский рынок чипов 4 ч.
CXMT проведёт крупнейшее IPO в истории китайской полупроводниковой отрасли — производитель памяти привлечёт $8,5 млрд 5 ч.