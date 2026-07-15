Samsung больше нечего скрывать: все новинки грядущей Galaxy Unpacked утекли в Сеть

Вторая в этом году презентация Galaxy Unpacked состоится уже через неделю. Летнее мероприятие Samsung традиционно посвящает складным устройствам. В этом году смартфонов будет три, узнал ресурс Android Headlines: складные смартфоны Galaxy Z Fold8 и Galaxy Z Flip8, широкий Galaxy Z Fold8 Ultra. А вместе с ними покажут смарт-часы Galaxy Watch 9 и Galaxy Watch Ultra 2. В Сеть уже утекли и официальные изображения всех устройств.

На одном из изображений представлены сразу все три новых складных смартфона Samsung, в том числе Galaxy Z Fold8 и Fold8 Ultra — наглядно видно, как два устройства соотносятся друг с другом; есть также картинка, где к ним добавилась раскладушка Flip8; и, наконец, «семейный портрет», на который попали также умные часы Galaxy Watch Ultra 2 и Galaxy Watch 9.

Samsung Galaxy Unpacked

Samsung уже не первый год предлагает дополнительную расцветку для устройств, доступную для заказа только из интернет-магазина компании. В прежних утечках из неофициальных источников говорилось о цветах Cream (кремовый), Graphite (тёмно-серый) и Lavender (лавандовый) для общедоступной розницы; в случае Samsung Galaxy Z Fold8 эксклюзивный цвет — Pistachio (фисташковый), для Galaxy Z Flip8 — Mint (светло-зелёный). Наконец, источник опубликовал изображения смарт-часов крупным планом. Презентация Samsung Galaxy Unpacked назначена на 22 июля.