Разработчик Warhammer 40,000: Space Marine 3 и Jurassic Park: Survival доверил развитие бизнеса бывшему боссу Epic Games Store

После восьми лет на должности вице-президента и генерального менеджера Epic Games Store Стив Эллисон (Steve Allison) покинул Epic Games, чтобы занять пост директора по развитию бизнеса в Saber Interactive.

К Saber Interactive Эллисон присоединяется с 30-летним опытом работы на руководящих должностях в таких игровых компаниях, как Accolade, Atari, Midway, Telltale и Epic Games (до недавнего времени).

На фоне анонса гендиректор Epic Games Тим Суини (Tim Sweeney) поблагодарил Эллисона за организацию запуска Epic Games Store в 2018 году и достижение магазином 78 млн активных пользователей в месяц.

В Saber Interactive Эллисон станет отвечать за издательскую деятельность, маркетинг и другие источники дохода. Специалист будет отчитываться непосредственно перед генеральным директором компании Мэттью Карчем (Matthew Karch).

«Я крайне впечатлён тем, что удалось построить [сооснователям Saber] за эти годы. Сила Saber — в талантливых студиях, которые делают высококачественные игры за 30−50 % от средней стоимости по индустрии», — удивляется Эллисон.

Saber Interactive была основана 25 лет назад. В 2020-м компания стала частью холдинга Embracer Group, однако спустя четыре года выкупила независимый статус вместе с большинством подконтрольных студий.

Американская студия с российскими корнями сейчас готовит ряд горячо ожидаемых игр, включая Warhammer 40,000: Space Marine 3, Jurassic Park: Survival, Clive Barker’s Hellraiser: Revival, Stuntman: Hollywood и AAA-боевик по «Джону Уику».