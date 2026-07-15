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Беспилотным тягачам поручат перевозку багажа в российских аэропортах

В шести российских аэропортах стартует пилотная программа по внедрению беспилотных тягачей, которые будут перевозить багаж пассажиров в самолёты, передают «Ведомости» со ссылкой на подготовленный Минэкономразвития проект постановления правительства. Проект реализуют в рамках экспериментального правового режима, который будет действовать три года с момента вступления документа в силу.

Источник изображения: John McArthur / unsplash.com

Источник изображения: John McArthur / unsplash.com

Эксперимент будет проводиться в аэропортах «Пулково» (Санкт-Петербург), «Жуковский» (Подмосковье), а также в Сочи, Краснодаре, Красноярске и Южно-Сахалинске. Беспилотные машины станут заниматься не только перевозкой багажа, но также уборкой перронов и наблюдениями на перронах и территориях аэродрома. Это поможет понять, как новые решения помогут повысить производительность труда на объектах; итоги эксперимента станут основой для постоянного регулирования отрасли, заявили в Минэкономразвития.

Поставщиком беспилотных тягачей для «Пулково» назначена томская компания Cognitive Pilot. Контракт заключён в июне 2025 года, эксплуатация машин стартует до конца 2026 года, а поставки завершатся в 2028 году. Производительность труда вырастет на 25 %, обработка багажа ускорится на 23 %, подсчитали в «Пулково»; беспилотные машины будут также использоваться для уборки аэродрома: покоса травы, уборки снега, обработки антиобледенительной жидкостью.

В «Жуковском» проводятся испытания продукции Cognitive Pilot и «Эвокарго» — помимо перевозки багажа, машины будут косить траву и патрулировать периметр. Беспилотники, как ожидается, помогут повысить устойчивость логистических процессов и обеспечить более эффективно использование ресурсов. Поставщик беспилотных тягачей для аэропорта Южно-Сахалинска не определён. Машины должны быть устойчивы к снегопадам, обледенению и перепадам температур, добавили там.

Беспилотный тягач стоит от 4,9 млн руб., рассказали в Cognitive Pilot. Цена сравнима с зарубежными аналогами, но сотрудничество с отечественным поставщиком свидетельствует о полной технологической независимости, обещает предсказуемые сроки поставки и, возможно, сниженные затраты на обслуживание. За счёт ускорения обработки багажа и сокращения задержек промышленный робот окупается за 2–3 года. Пилотная программа поможет выявить «подводные камни» в работе таких решения, говорят опрошенные «Ведомостями» эксперты, — поэтому в эксперимент решили не включать крупные московские аэропорты, нарушения в работе которых грозят сбоями для всей отрасли.

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Теги: россия, аэропорт, беспилотный транспорт, тягач
россия, аэропорт, беспилотный транспорт, тягач
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