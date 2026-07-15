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Скоростной лыжный хоррор-шутер Dieathlon отправит игроков в смертельный слалом — первый трейлер и подробности

Независимый разработчик Коннор Тот (Connor Toth), скрывающийся под вывеской инди-студии Long Void Games, представил официальный трейлер своего скоростного лыжного хоррор-шутера Dieathlon.

Источник изображений: Long Void Games

Источник изображений: Long Void Games

События Dieathlon развернутся на обледенелой горе, по смертельно опасным склонам которой в попытке отбиться от безжалостных монстров на лыжах мчится вооружённый дробовиком главный герой.

Игрокам предстоит отстреливать чудовищ, уворачиваться от препятствий, за доли секунды принимать судьбоносные решения, искать дополнительное оружие (например, пулемёт) и потайные маршруты.

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«Объединяя высокоскоростное передвижение, напряжённые бои и разветвлённые маршруты, Dieathlon бросает вызов игрокам выжить на беспощадной горе, каждый путь на которой таит новые опасности», — предупреждает разработчик.

Обещают множество маршрутов для спуска, встречу с чудовищными левиафанами, задел для повторных прохождений и полную поддержку шести языков (текст и озвучка), включая русский.

Премьера официального геймплейного трейлера Dieathlon (см. ролик выше) сопровождалась анонсом партнёрства — издателем игры выступит компания Loopr Partners (Hidalgo, Zombutcher).

Релиз Dieathlon ожидается ближе к концу 2026 года эксклюзивно на ПК (Steam). В сервисе Valve доступна бесплатная демоверсия, которую разработчик улучшает на основе отзывов пользователей.

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Теги: dieathlon, long void games, loopr partners, шутер, хоррор
dieathlon, long void games, loopr partners, шутер, хоррор
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