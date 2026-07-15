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SpaceX выполнила 600-й повторный запуск первой ступени Falcon 9 в космос

SpaceX преодолела новый рубеж по числу запусков в космос, в шестисотый раз отправив в полёт ракету, повторно использовав первую ступень. Юбилейный запуск ракеты американской компании состоялся в ночь с 13 на 14 июля, когда было отправлено на орбиту две ракеты Falcon 9 с интервалом в 8 часов.

Источник изображения: SpaceX

Источник изображения: SpaceX

Сначала в 21:28 по восточному времени (5:28 мск 14-го июля) со стартового комплекса 4 East на базе Космических сил Ванденберг в Калифорнии была запущена Falcon 9, доставившая на заданную орбиту 27 спутников Starlink. Затем/ 14 июля в 5:10 по восточному времени (13:10 мск) со стартового комплекса Space Launch Complex 40 (SLC-40) базы Космических сил США на мысе Канаверал во Флориде была отправлена в космос Falcon 9 с 27 спутниками Starlink на борту. В результате общее количество активных ретрансляционных устройств широкополосного доступа в интернет Starlink спутниковой группировки SpaceX выросло до 10 839 единиц, сообщил ресурс Space со ссылкой на данные астрофизика Джонатана Макдауэлла (Jonathan McDowell).

Первые ступени ракет Falcon 9 в обоих случаях были успешно возвращены на Землю. Ракета Falcon 9 B1093, запущенная из Флориды, совершила 15-й полет, а Falcon 9 B1080 выполнила 28-ю миссию. Рекорд по количеству повторных запусков первой ступени Falcon 9 составляет 36 запусков. Всего с начала года SpaceX осуществила 83 запуска ракет Falcon 9.

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Теги: spacex, falcon 9, starlink, космос
spacex, falcon 9, starlink, космос
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