Энтузиаст превратил игры из Steam в настоящие картриджи — с помощью старых SSD и скрипта

Энтузиаст создал на базе старых 2,5-дюймовых твердотельных накопителей с интерфейсом SATA III систему своеобразных картриджей для запуска игр, приобретённых на игровой платформе Steam.

Для работы системы также был разработан скрипт, обнаруживающий и запускающий нужную игру через Steam при подключении соответствующего картриджа. Сами картриджи состоят из 2,5-дюймового накопителя и внешнего контейнера (созданного на 3D-принтере), с помощью которого картридж подключается к внешней док-станции с интерфейсом SATA III. На каждый такой картридж установлена одна игра.

«Я купил несколько подержанных 2,5-дюймовых твердотельных накопителей по дешёвке и решил сделать систему игровых картриджей. На этих SSD хранятся игры, а скрипт автоматически перенаправляет Steam на страницу игры. Также есть возможность сразу запустить игру», — сообщил энтузиаст с псевдонимом Jibril-sama на форуме Reddit.

В комментариях к записи он пояснил, что все накопители для этого проекта имеют ёмкость 128 Гбайт и были приобретены на вторичном рынке по 7 евро ($8) за штуку. Внешний корпус для SSD он стилизовал под ту или иную установленную игру.

В разговоре с порталом Tom’s Hardware энтузиаст рассказал, что система, показанная на видео, работает под управлением Linux, а для перехода на страницу игры и её запуска используется протокол Steam URL от Valve.

«Всё, что для этого нужно, — это шаблон systemd, который будет проверять наличие скрипта на SSD и запускать его. А также правило udev для запуска системы. В общем, схема такая: подключаем SSD → правило udev видит событие → запускает демон systemd → демон systemd просматривает содержимое SSD, находит скрипт и запускает его», — пояснил энтузиаст.

Читатели форума Reddit оказались в восторге от идеи. Ведь она позволяет экономить пространство на постоянном SSD, установленном в ПК. Некоторые пожелали, чтобы система была расширена за счёт поддержки библиотеки игр платформы GOG. Другие поинтересовались, как владелец справляется с обновлениями для игр, в которые неминуемо увеличивают их размер. На это Jibril-sama ответил, что проект создавался не для игр-сервисов с ежемесячными обновлениями, а для одиночных игр, которые он время от времени может захотеть поиграть. Следует отметить, что некоторые игры из библиотеки Steam могут капризничать при переносе на другие носители после установки.