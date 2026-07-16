Россия уступила США, Китаю, ЕС и Японии по государственным расходам на космос

Бюджетные расходы России на космические проекты в 2025 году составили $4,11 млрд, или 3 % глобальных государственных затрат, что соответствует пятому месту в мире в рейтинге космических держав, пишет Forbes со ссылкой на данные центра «Третий Рим». По доле российских частных космических компаний на мировом рынке пока нет сведений.

Согласно подсчётам центра «Третий Рим», глобальные затраты государственных организаций на космическую деятельность составили в 2025 году $137 млрд. Лидируют в космической гонке по масштабам государственных расходов США с бюджетом более $53,4 млрд (39 % глобальных расходов). При этом 20 % ($27,4 млрд) пришлось на NASA. Второе место занимает Китай. Расходы Китайского национального космического управления (CNSA) составили $20,6 млрд (15 %). На третьем месте — Европейский союз с бюджетом Европейского космического агентства (ESA) в размере $17,8 млрд (13 %). Четвёртое место занимает Япония, чьё агентство JAXA израсходовало на космические проекты $6,85 млрд (5 %). На шестом месте находится Индия. Затраты Индийской организации космических исследований (ISRO) составили в прошлом году около $1,4 млрд (1 %).

По словам эксперта, расходы на космос США и Китая растут, в то время как затраты Евросоюза подвержены колебаниям в зависимости от финансирования программ и научной деятельности. Затраты Японии в 2025 году значительно выросли, хотя последние 10 лет находились на уровне $2,8–3,5 млрд в год, что, по всей видимости, связано с реализацией крупного инфраструктурного или научного проекта.

«Ключевая проблема России состоит не только в недостаточности финансирования, а и в недостаточной связке между бюджетом, государственным спросом и массовым потреблением космических сервисов в экономике. Спрос распределён по отдельным ведомственным и отраслевым контурам и не образует единой сервисной архитектуры», — указано в обзоре «Третьего Рима».

Эксперт отметил, что показатель США учитывает военные расходы, в то время как Китай и Россия не публикуют данные о военных расходах на космическую деятельность.

По данным «Третьего Рима», на государственные бюджеты в 2025 году пришлось 22 % совокупных расходов на космическую деятельность, а на частные компании — 78 %. Общие затраты мировой космической экономики эксперты оценили в $622 млрд. Расходы частных российских компаний на космическую деятельность в обзоре не указаны, поскольку большинство из них не раскрывают эти показатели. «В целом частная космическая деятельность в России только начинает активно развиваться, и крупнейшие игроки публично говорят о планах привлечь более 600 млрд рублей внебюджетного финансирования на горизонте до 2030 года», — сообщили в «Третьем Риме».