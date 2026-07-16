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Россия уступила США, Китаю, ЕС и Японии по государственным расходам на космос

Бюджетные расходы России на космические проекты в 2025 году составили $4,11 млрд, или 3 % глобальных государственных затрат, что соответствует пятому месту в мире в рейтинге космических держав, пишет Forbes со ссылкой на данные центра «Третий Рим». По доле российских частных космических компаний на мировом рынке пока нет сведений.

Источник изображения: «Роскосмос»

Источник изображения: «Роскосмос»

Согласно подсчётам центра «Третий Рим», глобальные затраты государственных организаций на космическую деятельность составили в 2025 году $137 млрд. Лидируют в космической гонке по масштабам государственных расходов США с бюджетом более $53,4 млрд (39 % глобальных расходов). При этом 20 % ($27,4 млрд) пришлось на NASA. Второе место занимает Китай. Расходы Китайского национального космического управления (CNSA) составили $20,6 млрд (15 %). На третьем месте — Европейский союз с бюджетом Европейского космического агентства (ESA) в размере $17,8 млрд (13 %). Четвёртое место занимает Япония, чьё агентство JAXA израсходовало на космические проекты $6,85 млрд (5 %). На шестом месте находится Индия. Затраты Индийской организации космических исследований (ISRO) составили в прошлом году около $1,4 млрд (1 %).

По словам эксперта, расходы на космос США и Китая растут, в то время как затраты Евросоюза подвержены колебаниям в зависимости от финансирования программ и научной деятельности. Затраты Японии в 2025 году значительно выросли, хотя последние 10 лет находились на уровне $2,8–3,5 млрд в год, что, по всей видимости, связано с реализацией крупного инфраструктурного или научного проекта.

«Ключевая проблема России состоит не только в недостаточности финансирования, а и в недостаточной связке между бюджетом, государственным спросом и массовым потреблением космических сервисов в экономике. Спрос распределён по отдельным ведомственным и отраслевым контурам и не образует единой сервисной архитектуры», — указано в обзоре «Третьего Рима».

Эксперт отметил, что показатель США учитывает военные расходы, в то время как Китай и Россия не публикуют данные о военных расходах на космическую деятельность.

По данным «Третьего Рима», на государственные бюджеты в 2025 году пришлось 22 % совокупных расходов на космическую деятельность, а на частные компании — 78 %. Общие затраты мировой космической экономики эксперты оценили в $622 млрд. Расходы частных российских компаний на космическую деятельность в обзоре не указаны, поскольку большинство из них не раскрывают эти показатели. «В целом частная космическая деятельность в России только начинает активно развиваться, и крупнейшие игроки публично говорят о планах привлечь более 600 млрд рублей внебюджетного финансирования на горизонте до 2030 года», — сообщили в «Третьем Риме».

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Теги: космос, финансы, россия, роскосмос
космос, финансы, россия, роскосмос
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