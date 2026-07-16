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Lamborghini не верит в электромобили — первенца придётся ждать до следующего десятилетия

Пока сложно судить об экономическом эффекте анонса электромобиля Ferrari Luce, но при всей противоречивости информационного фона он стал громким событием в мировом автопроме и мире промышленного дизайна. В любом случае, волна критики в адрес конкурентов заставила руководство Lamborghini задуматься о целесообразности скорого вывода на рынок электрического спорткара.

Источник изображения: Lamborghini

Источник изображения: Lamborghini

Ранее продемонстрированная публике на эскизах модель Lanzador, как отмечает Electrek со ссылкой на комментарии высокопоставленных представителей Lamborghini, дебютирует в формате подзаряжаемого гибрида, а исключительно аккумуляторный спорткар этой итальянской марки в лучшем случае появится только в следующем десятилетии.

Концепт-карт Lanzador впервые был представлен в 2023 году, изначально считалось, что он станет первым электромобилем марки. Продуктовый директор Стефано Коссальтер (Stefano Cossalter) в интервью What Car признался, что серийная версия Lanzador будет использовать гибридную силовую установку с возможностью подзарядки от электросети. В основу этой силовой установки наверняка ляжет 4-литровый V-образный восьмицилиндровый ДВС от модели Urus с двойным турбонаддувом. Даже в таком исполнении Lanzador выйдет на рынок ближе к концу текущего десятилетия. Изначально считалось, что новинка дебютирует в 2028 году, причём именно в строго электрическом исполнении.

По словам представителя Lamborghini, клиенты просто не принимают электромобили, не проявляют к ним интереса и готовности их покупать. Как добавил Коссальтер, сейчас данная технология просто не достигла нужной степени зрелости. Электрическая силовая установка, как он отмечает, обеспечивает точность управления, высокую мощность и крутящий момент, но при этом не предлагает владельцу привычных эмоций. Кроссовер Urus останется в линейке Lamborghini единственным кроссовером, и он тоже не будет полностью переводиться на электротягу. При этом компания не прекращает вести разработку элементов электрической силовой установки и тяговой батареи, просто любой «чистокровный» электромобиль марки не сможет появиться ранее 2030 года.

Родственный по механике Urus кроссовер Porsche Cayenne при этом уже предлагается в чисто электрической версии. Ferrari и Bentley также представили свои первые электромобили или собираются это сделать. О китайских автопроизводителях и говорить нечего: свои гиперкары на электротяге с более чем тысячесильными тяговыми установками предлагают даже производители роботов-пылесосов. В самой Европе хорватский стартап Rimac также предлагает электрический гиперкар. По сути, Lamborghini со своей «электрофобией» остаётся в гордом одиночестве на этом рынке.

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Теги: lamborghini, lamborghini urus, гиперкар, электромобиль, ferrari luce
lamborghini, lamborghini urus, гиперкар, электромобиль, ferrari luce
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