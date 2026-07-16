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Google удалила приложения Max и VK из магазина «Play Маркет»

Ряд приложений компании VK, а также российский мессенджер Max стали недоступны для скачивания из магазина «Play Маркет» компании Google. В VK подтвердили удаление приложений, отметив, что уже установленные версии продолжают работать без ограничений. Причины удаления компания Google не назвала.

Источник изображения: VK

Источник изображения: VK

Помимо самого приложения соцсети «ВКонтакте» из магазина Google Play пропали также приложения соцсети «Одноклассники» и почтовый клиент Mail.ru — данные сервисы также принадлежат VK.

«Приложения VK и Max исчезли из Google Play. Установленные сервисы и приложения работают в обычном режиме без ограничений», — прокомментировали в VK.

Компания уточнила, что пользователи Android по-прежнему могут установить приложения через альтернативные магазины, включая RuStore, Huawei AppGallery, Samsung Galaxy Store, Xiaomi GetApps и другие. Также в VK заверили, что владельцы Android-устройств продолжат получать push-уведомления о сообщениях, событиях и звонках в Max и других сервисах компании.

Это уже второй случай удаления приложений VK из крупных мобильных магазинов за последнее время. В начале июня из App Store исчез мессенджер Max, а затем Apple удалила и ряд других приложений холдинга, в том числе «ВКонтакте», «Дзен», «VK Видео», «VK Мессенджер», «VK Музыка» и «VK Знакомства».

Причины удаления приложений из Google Play в VK не раскрыли. Также пока неизвестно, связано ли исчезновение программ из магазина Google с теми же обстоятельствами, которые ранее привели к их удалению из App Store. Напомним, в случае с Max компания Apple сослалась на санкции, но не стала уточнять, какие именно.

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Теги: vk, google, удаление
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