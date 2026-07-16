Google удалила приложения Max и VK из магазина «Play Маркет»

Ряд приложений компании VK, а также российский мессенджер Max стали недоступны для скачивания из магазина «Play Маркет» компании Google. В VK подтвердили удаление приложений, отметив, что уже установленные версии продолжают работать без ограничений. Причины удаления компания Google не назвала.

Помимо самого приложения соцсети «ВКонтакте» из магазина Google Play пропали также приложения соцсети «Одноклассники» и почтовый клиент Mail.ru — данные сервисы также принадлежат VK.

«Приложения VK и Max исчезли из Google Play. Установленные сервисы и приложения работают в обычном режиме без ограничений», — прокомментировали в VK.

Компания уточнила, что пользователи Android по-прежнему могут установить приложения через альтернативные магазины, включая RuStore, Huawei AppGallery, Samsung Galaxy Store, Xiaomi GetApps и другие. Также в VK заверили, что владельцы Android-устройств продолжат получать push-уведомления о сообщениях, событиях и звонках в Max и других сервисах компании.

Это уже второй случай удаления приложений VK из крупных мобильных магазинов за последнее время. В начале июня из App Store исчез мессенджер Max, а затем Apple удалила и ряд других приложений холдинга, в том числе «ВКонтакте», «Дзен», «VK Видео», «VK Мессенджер», «VK Музыка» и «VK Знакомства».

Причины удаления приложений из Google Play в VK не раскрыли. Также пока неизвестно, связано ли исчезновение программ из магазина Google с теми же обстоятельствами, которые ранее привели к их удалению из App Store. Напомним, в случае с Max компания Apple сослалась на санкции, но не стала уточнять, какие именно.