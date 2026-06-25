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Apple зачистила App Store от приложений VK — удалили даже «Почту Mail» и «Одноклассников»

Компания Apple удалила из магазина App Store целый ряд приложений компании VK, усложнив тем самым владельцам iPhone доступ к популярным в России сервисам. Удалили как основное приложение соцсети «ВКонтакте», так и приложения различных сервисов компании. На устройствах с Google Android подобная проблема не наблюдается.

Источник изображения: ilgmyzin / unsplash.com

Источник изображения: ilgmyzin / unsplash.com

Полный список удалённых сервисов ещё уточняется, но уже известно об исчезновении из App Store приложений «Вконтакте», «VK Музыка», «VK Мессенджер», «VK Видео», «VK Знакомства», «VK Звонки», «Дзен», «Одноклассники», «Облако Mail», «Почта Mail», Skillbox, «Юла» и другие. Помимо невозможности установить и обновить уже установленные приложения российские владельцы техники Apple лишились так же возможности получать push-уведомления с установленных ранее приложений.

Компания VK подчеркнула, что никогда не находилась под санкциями и никогда не упоминалась в соответствующих списках — соответствующую информацию и заключения юристов она ранее предоставила Apple. Однако американский технологический гигант без предупреждения удалил с платформы App Store приложения VK, тем самым ограничив «российских пользователей в доступе к востребованным сервисам, которыми ежедневно пользуются десятки миллионов: соцсетям, мессенджерам, видеоплатформам, электронной почте и образовательным продуктам».

«Считаем данные действия Apple по отношению к российским пользователям ничем не мотивированными и неприемлемыми», — заявили в VK. Компания, по её словам, продолжает прилагать усилия, чтобы сохранить пользователям доступ к её сервисам. Установленные ранее на устройства Apple приложения VK будут работать и далее, но не смогут обновляться. Ранее Apple удалила из App Store национальный российский мессенджер «Макс» и отозвала токен уведомлений для него.

Владельцы устройств под управлением Google Android могут пользоваться приложениями VK в полной мере — они получают уведомления и регулярно обновляются. Эти приложения по-прежнему доступны на официальной площадке Google «Play Маркет», в национальном магазине RuStore, а также на платформах производителей Android-устройств.

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Теги: vk, apple, app store
vk, apple, app store
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