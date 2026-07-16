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Nvidia переманила SEGA на Arm: игры японского издателя выйдут на RTX Spark, а первой станет Virtua Fighter Crossroads

Компания Nvidia сообщила, что SEGA выпустит игры для компьютеров, работающих на базе её нового Arm-процессора RTX Spark. Virtua Fighter Crossroads — первая игра, упомянутая в рамках соглашения.

Источник изображения: Wccftech / Nvidia

Источник изображения: Wccftech / Nvidia

По данным VideoCardz, вице-президент Nvidia Дипу Талла (Deepu Talla) подтвердил эти планы во время пресс-брифинга. Талла заявил, что «все игры SEGA выйдут на RTX Spark», хотя ни одна из компаний не предоставила список подтверждённых релизов.

Объявление прозвучало на фоне празднования 30-летия сотрудничества между Nvidia и SEGA. Графический ускоритель Nvidia NV1, выпущенный в 1995 году, поддерживал ПК-версию оригинальной Virtua Fighter. Обе компании также работали над графическим оборудованием, предназначенным для консоли SEGA Saturn. Однако этот проект не получил дальнейшего развития. Тем не менее бывший президент SEGA Сёитиро Иримадзири (Shoichiro Irimajiri) одобрил выплату Nvidia в размере $5 млн в качестве инвестиций в акционерный капитал. Полученное финансирование позволило Nvidia отказаться от NV1 и разработать графический ускоритель RIVA 128, а затем и GeForce 256 в 1999 году.

На выставке Computex 2026 компания Nvidia анонсировала процессор RTX Spark для ПК под управлением Windows, предназначенный для задач искусственного интеллекта, создания контента и игр. Чип сочетает 20-ядерный центральный процессор Grace с графическим процессором Blackwell RTX, оснащённым 6144 ядрами CUDA. Системы на базе RTX Spark также могут включать до 128 Гбайт унифицированной памяти и поддерживать такие технологии Nvidia, как DLSS, Reflex и G-Sync.

RTX Spark построен на архитектуре Arm. Nvidia и SEGA не объяснили, получат ли их игры нативные версии для Arm64 или будут использовать слой эмуляции Windows.

Выход Virtua Fighter Crossroads запланирован на 2027 год, но точная дата релиза, как и список других игр SEGA для RTX Spark, пока не подтверждены.

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Теги: nvidia, sega, rtx spark, игры, virtua fighter crossroads
nvidia, sega, rtx spark, игры, virtua fighter crossroads
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