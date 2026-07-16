Microsoft запретила некоторым компьютерам Dell устанавливать последнее обновление Windows 11

Microsoft приостановила развёртывание вышедшего на этой неделе обновления на некоторых компьютерах Dell. Производитель сообщил софтверному гиганту о некоторых проблемах; список затронутых проблемой моделей не приводится.

На этой неделе Microsoft выпустила очередное обновление безопасности Windows — с ним компания исправила рекордное число уязвимостей, некоторые из которых были классифицированы как критические и активно эксплуатировались. Но владельцы «некоторых устройств Dell с процессорами Intel» данного обновления не получили.

«Это обновление может быть недоступно для некоторого числа устройств Dell с процессорами Intel из-за несовместимости, о которой сообщила Dell, что может привести к неожиданным отключениям, снижению производительности, повышенному нагреву и быстрому разряду батареи. <..> Мы работаем совместно с Dell, чтобы предотвратить возникновение этой проблемы за затронутых моделях, и в ближайшие планируем выпустить решение для этих устройств», — заявили в Microsoft.

Проблема коснулась обновлений Windows 11 версий 25H2 и 24H2 (KB5101650), уточнили в компании. Полный список пострадавших моделей не приводится, но известно, что сбой возникает на компьютерах Dell с драйвером Intel Innovation Platform Framework Processor Participant, и связан он с интерфейсом диспетчера подключений USB Type-C в Windows. Впервые проблема проявилась в предварительном обновлении от 23 июня. Обходного пути решения не найдено.