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Microsoft закрыла 570 дыр в Windows 11 и разрешила бесконечно откладывать обновления

В очередном обновлении Windows 11 за номером KB5101650, вышедшего в рамках «Вторника патчей» (Patch Tuesday), компания Microsoft устранила не менее 570 уязвимостей безопасности платформы и развернула новые функции. Главная из них — дальнейшие обновления ОС теперь можно откладывать неограниченное число раз.

Источник изображения: windows.com

Источник изображения: windows.com

Windows 11 больше не требует устанавливать обновления немедленно — их можно отложить на срок до 35 дней, а затем продлевать отсрочку неограниченное число раз; впервые данная функция появилась в предварительной версии на канале Windows Insider. Новая возможность реализуется в рамках программы Microsoft, призванной сделать работу с Windows 11 более комфортной, избавив ОС от функций, на которые жаловались пользователи.

Компания устранила рекордное число уязвимостей, и в последующих выпусках Microsoft, вероятно, сохранит этот высокий темп, поскольку для обнаружения уязвимостей она теперь использует искусственный интеллект. Ранее Microsoft рассказала о ряде других новых функций, которые впоследствии появились в Windows 11. Среди них — возможность восстановления ОС до определённого момента времени вместе с приложениями, настройками и системными файлами; также были добавлены некоторые параметры настройки виджетов и значительно повышена стабильность работы устройств, подключающихся по Bluetooth.

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Теги: microsoft, windows, обновление
microsoft, windows, обновление
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