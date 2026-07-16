Европа обязала Google открыть Android для сторонних ИИ-помощников и делиться поисковыми данными с конкурентами

Google должна будет помочь OpenAI и другим конкурентам в области искусственного интеллекта и поисковых сервисов получить доступ к своим службам для соблюдения действующих в Европе норм, направленных на сдерживание доминирующего положения технологических гигантов, заявили власти региона.

Выступающая антимонопольным регулятором Еврокомиссия вынесла такое решение спустя шесть месяцев после начала процедуры уточнения требований, призванной помочь самой популярной в мире поисковой системе соблюсти положения Закона о цифровых рынках (DMA). Google в очередной раз подвергла это решение критике. «Сегодняшние решения угрожают подорвать жизненно важные гарантии конфиденциальности и безопасности для миллионов европейцев. Мы неоднократно предлагали решения для защиты пользователей, одновременно удовлетворяя целям DMA, но сегодняшние решения игнорируют обширные доказательства причинения вреда пользователям», — заявил представитель Google.

Компании надлежит открыть 11 ключевых функций Android конкурентам в области ИИ, повысив уровень конкуренции с сервисом Google Gemini. Пользователи Android, в частности, смогут вызывать сторонних ИИ-помощников с помощью голосовых команд — соответствующие изменения должны появиться в июле 2027 года с выходом новой версии Android. Предложенные Еврокомиссией меры, заявили в ведомстве, предусматривают надёжные гарантии защиты конфиденциальности пользователей и безопасности устройств, а Google предложит указанные 11 функций только тем конкурентам, чьи сервисы отвечают требованиям в области безопасности и конфиденциальности.

Решение Еврокомиссии также обязывает Google делиться данными, которые собираются для оптимизации её поисковых сервисов, с OpenAI и другими разработчиками ИИ-чат-ботов с функциями поиска — при условии их анонимизации. Google предоставляется возможность оценить, представляют ли конкурирующие сервисы риски в области кибербезопасности и защиты данных, прежде чем открыть для них доступ. Предусмотрена также формула для расчёта стоимости передаваемых данных.