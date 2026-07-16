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Европа обязала Google открыть Android для сторонних ИИ-помощников и делиться поисковыми данными с конкурентами

Google должна будет помочь OpenAI и другим конкурентам в области искусственного интеллекта и поисковых сервисов получить доступ к своим службам для соблюдения действующих в Европе норм, направленных на сдерживание доминирующего положения технологических гигантов, заявили власти региона.

Источник изображения: BoliviaInteligente / unsplash.com

Источник изображения: BoliviaInteligente / unsplash.com

Выступающая антимонопольным регулятором Еврокомиссия вынесла такое решение спустя шесть месяцев после начала процедуры уточнения требований, призванной помочь самой популярной в мире поисковой системе соблюсти положения Закона о цифровых рынках (DMA). Google в очередной раз подвергла это решение критике. «Сегодняшние решения угрожают подорвать жизненно важные гарантии конфиденциальности и безопасности для миллионов европейцев. Мы неоднократно предлагали решения для защиты пользователей, одновременно удовлетворяя целям DMA, но сегодняшние решения игнорируют обширные доказательства причинения вреда пользователям», — заявил представитель Google.

Компании надлежит открыть 11 ключевых функций Android конкурентам в области ИИ, повысив уровень конкуренции с сервисом Google Gemini. Пользователи Android, в частности, смогут вызывать сторонних ИИ-помощников с помощью голосовых команд — соответствующие изменения должны появиться в июле 2027 года с выходом новой версии Android. Предложенные Еврокомиссией меры, заявили в ведомстве, предусматривают надёжные гарантии защиты конфиденциальности пользователей и безопасности устройств, а Google предложит указанные 11 функций только тем конкурентам, чьи сервисы отвечают требованиям в области безопасности и конфиденциальности.

Решение Еврокомиссии также обязывает Google делиться данными, которые собираются для оптимизации её поисковых сервисов, с OpenAI и другими разработчиками ИИ-чат-ботов с функциями поиска — при условии их анонимизации. Google предоставляется возможность оценить, представляют ли конкурирующие сервисы риски в области кибербезопасности и защиты данных, прежде чем открыть для них доступ. Предусмотрена также формула для расчёта стоимости передаваемых данных.

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Теги: google, еврокомиссия, ии, поиск
google, еврокомиссия, ии, поиск
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