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Hot Wheels Infinite Rush «укатила» от Silent Hill: Townfall и Control Resonant — миниатюрная гоночная аркада выйдет на две недели раньше

Разрабатываемая итальянской студией Milestone (серии MotoGP, MXGP, Ride) гоночная аркада Hot Wheels Infinite Rush во вселенной игрушечных автомобилей компании Mattel спустя полтора месяца после анонса сменила дату релиза.

Источник изображений: Steam

Источник изображений: Steam

Напомним, Hot Wheels Infinite Rush была представлена на июньской презентации Summer Game Fest 2026 и готовилась к релизу 24 сентября — в один день с хоррором Silent Hill: Townfall и ролевым боевиком Control Resonant.

Как стало известно, дата выхода Hot Wheels Infinite Rush «переехала» на 10 сентября — другими словами, игра поступит в продажу на две недели раньше запланированного. Это уже третий подобный анонс за последнее время.

Причины переноса не раскрываются, но, вероятно, в Milestone и Mattel сочли, что в первой половине сентября у Hot Wheels Infinite Rush будет больше шансов на успех, чем в окружении Silent Hill: Townfall и Control Resonant.

Анонс переноса сопровождался обзорным геймплейным трейлером миниатюрного открытого мира Hot Wheels Infinite Rush с четырьмя уникальными островами — каждый со своей атмосферой и испытаниями.

Обещают полный приключений мир, 150 машин в четырёх классах (универсальные, тяжёлые, манёвренные и молниеносные), режим строительства трасс, мультиплеер (локальный, онлайновый) и кроссплей. Перевод на русский не заявлен.

Hot Wheels Infinite Rush создаётся для PC (Steam, Epic Games Store), PS5, Xbox Series X и S, а также Nintendo Switch 2. Для владельцев самого дорогого издания предусмотрен 72-часовой ранний доступ к игре (с 7 сентября).

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Теги: hot wheels infinite rush, milestone s.r.l., гоночная игра, аркада
hot wheels infinite rush, milestone s.r.l., гоночная игра, аркада
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