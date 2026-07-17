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Платформа X начнёт исключать из программы монетизации аккаунты, копирующие чужие публикации

Социальная сеть X объявила об усилении борьбы с пользователями, злоупотребляющими программой монетизации для авторов за счёт публикации чужого контента и искусственного накручивания вовлечённости. Новые меры предусматривают перераспределение доходов в пользу первоисточника, а также исключение нарушителей из программы.

Источник изображения: xAI

Источник изображения: xAI

По сообщению TechCrunch, новая модель Grok способна находить дублированный контент быстрее и в большем объёме по сравнению с предыдущей версией Grok. При этом попытки скрыть происхождение материалов, сопровождаемые добавлением водяных знаков, вступительных заставок и других изменений, больше не позволят получать доход от чужих публикаций. Монетизируемые показы в таких случаях будут автоматически засчитываться автору, который выложил контент первым. Аналогичный механизм распространяется и на копии завирусившихся текстовых сообщений.

В ходе последнего цикла проверки платформа выявила около 1,5 млн публикаций, оказавшихся скопированными, однако не уточняется, за какой именно период проводилась эта проверка. В результате внедрения новых механизмов более $1 млн выплат будет возвращено первоначальным создателям контента вместо пользователей, разместивших копии.

Одновременно X усилила борьбу с ботами и другими нарушениями правил платформы. Пользователи, неоднократно или умышленно обходящие новые правила, будут исключаться из программы монетизации. Аналогичные меры затронут аккаунты, занимающиеся накруткой подписчиков и вовлечённости. В частности, при трёх и более выявленных случаях подобных нарушений учётная запись будет передана команде по вопросам политики платформы для рассмотрения вопроса о её блокировке.

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Теги: социальные сети, авторское право, контент, twitter x, grok
социальные сети, авторское право, контент, twitter x, grok
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