Tesla наконец-то выпустила велосипед — маленький, дорогой, без мотора и педалей

Многие автопроизводители либо напрямую предлагают велосипеды под своей маркой, либо сотрудничают в этой сфере с партнёрами. Фанаты Tesla также не раз высказывали пожелания по приобретению электрических велосипедов этой марки, но Илон Маск (Elon Musk) чаще всего выступал с критикой этой идеи, а не поддерживал её. В итоге велосипед Tesla всё же выпустила, но фактически использовать его смогут только самые юные потребители.

Дело в том, как поясняет Electrek, что Tesla в рамках своей традиции предлагать средства передвижения для малолетних детей выпустила беспедальный велосипед, который в российской терминологии принято чаще называть «беговелом». Такая игрушка предназначается детям в возрасте от 2 до 5 лет, она лишена педалей и предназначена для развития чувства равновесия у юных велосипедистов. Они просто отталкиваются от земли ногами, чтобы перемещаться вперёд или назад, готовясь тем самым к освоению полноценной велосипедной техники в будущем.

Сидение беговела Tesla имеет пять уровней регулировки по высоте, легковесная рама выполнена из магниевого сплава, что отчасти объясняет его не самую гуманную стоимость — $225 в масштабах американской розницы. Максимальная длина ног пользователя не превышает 350 мм, а предельная масса их тела установлена на уровне 35 кг. Беговел Tesla поставляется в разобранном виде, к нему прилагаются необходимые для сборки простейшие инструменты. Ранее Tesla предлагала для детей в возрасте от 8 до 12 лет электрический квадроцикл Cyberquad, который был способен перемещаться со скоростью до 16 км/ч.