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Toyota, BMW и Bosch протестируют автомобили топливом из органических отходов

Японская корпорация Toyota Motor в силу масштабов своего бизнеса и наличия огромной инфраструктуры по производству ДВС и комплектующих, пытается продвигать идею адаптации существующих машин, работающих на углеводородном сырье, к использованию альтернативных видов топлива. В течение полугода тестовый парк из 20 автомобилей будет в рамках эксперимента заправляться топливом, получаемым из органических отходов.

Источник изображения: Unsplash, Erik Mclean

Источник изображения: Unsplash, Erik Mclean

По сути, подход к созданию таких видов топлива нельзя назвать новым, ведь переработка органических отходов в топливо ведётся уже давно. В Испании производящая его компания Repsol даже предлагает такой носитель энергии на заправочных станциях под маркой Nexa 95. Как сообщает ресурс InsideEVs, парк из 20 машин будет на протяжении шести месяцев эксплуатироваться исключительно на этом виде топлива. Транспортные средства предоставили компании BMW и Toyota, а оборудование для мониторинга работы топливной системы — компания Bosch.

Важно понимать, что предлагаемое Repsol топливо имеет органическое происхождение, в отличие от синтетических заменителей бензина, которые получаются путём химического соединения моноксида и диоксида углерода с водородом, который выделяется путём электролиза воды. По словам Repsol, её топливо позволяет снизить выбросы диоксида углерода на 70 % по сравнению с классическими видами топлива. По объёмам эти выбросы пропорциональны тому объёму углекислого газа, который растения накопили за свою жизнь. Топливо Repsol, если не считать финальные стадии его переработки, фактически изготавливается из растительного сырья. При этом особой адаптации на уровне топливной системы автомобилей к использованию топлива из органических отходов не требуется. Поскольку основной мотивацией перехода от ДВС к электромобилям со стороны регуляторов является снижение углеродных выбросов, то использование экологических чистых видов топлива на старых машинах позволит продлить срок их эксплуатации в регионах со строгими экологическими нормами.

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Теги: топливо, двс, toyota, bmw, эксперимент
топливо, двс, toyota, bmw, эксперимент
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