Индия оштрафовала HP Inc. на $14,4 млн за картельный сговор в сфере расходных материалов для принтеров

Заметную часть прибыли — до 60 % — американская HP Inc. получает благодаря реализации расходных материалов для своих принтеров и МФУ, поэтому она резонно заинтересована в привязке клиентов к фирменным продуктам. Индийские власти недавно оштрафовали её за махинации в области конкурсных закупок для государственных органов и общую «картелизацию» рынка расходных материалов в стране.

Основная часть штрафа ($13,1 млн) была наложена на индийское представительство HP Inc. за предполагаемый сговор с местными дистрибьюторами при участии в конкурсных процедурах по закупке ПК, офисной техники и расходных материалов к ней. По мнению индийских регуляторов, HP Inc. своими действиями пыталась обойти других поставщиков, а также предотвратить продажу своими дистрибьюторами сторонних расходных материалов с целью экономии. Как полагают местные власти, данные махинации предпринимались HP Inc. и её индийскими партнёрами при участии в конкурсных процедурах на поставку продукции для нужд государственных организаций.

По версии Комиссии по конкуренции Индии (CCI), местное представительство американского производителя ПК и офисной техники вступило в сговор с пятью своими реселлерами, чтобы назначать более выгодные цены в рамках конкурсных процедур без угрозы проигрыша и перехода права на поставку этой продукции конкурентам. Манипуляции с ценами, предоставление скрытых преимуществ перед другими участниками закупок и ограничение доступа конкурентов активно применялись в период с 2017 по 2020 год. Непосредственно реселлеры продукции этой марки в Индии были оштрафованы на сумму $365 335.

Отдельный штраф в размере $1,2 млн был наложен на индийское представительство HP Inc. за стимулирование картельного сговора в сфере поставок расходных материалов для устройств печати на индийском рынке. Местное представительство компании категорически отрицает обвинения в организации сговора со своими партнёрами. Власти страны требуют от компании и её партнёров прекратить антиконкурентное поведение и в течение 60 дней провести обучение сотрудников вопросам соблюдения требований законодательства.