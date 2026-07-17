«Антиплагиат» нашёл следы ИИ в каждой третьей студенческой работе

Согласно данным платформы «Антиплагиат», в каждой третьей студенческой работе, проверенной сервисом во втором квартале 2026 года, были выявлены признаки использования нейросетей, сообщил РБК.

Из 2,73 млн работ, проверенных «Антиплагиатом» с апреля по июнь, в 983,7 тыс. были выявлены признаки использования ИИ, что составляет 36 % всего объёма, и на 12 % больше, чем годом ранее. При этом во втором квартале 2025 года были выявлены 575,9 тыс. студенческих работ с использованием нейросетей, а объём вероятной генерации внутри документов вырос с 5,4 до 8 %.

Чаще всего элементы использования ИИ определяли в текстах, касающихся искусствоведения, СМИ и массовых коммуникаций, информационных наук, медицины и политологии, реже всего — в работах по таким направлениям, как ветеринарные науки, механика, машиностроение и математика.

По мнению исполнительного директора компании «Антиплагиат» Евгения Лукьянчикова, результаты исследования подтверждают тот факт, что остановить распространение ИИ уже невозможно. «Это не повод для паники, а сигнал признаться, что время дискуссий закончилось, и системе образования срочно нужны конкретные решения. Те, которые позволяют видеть не просто сам факт наличия ИИ в тексте, потому что это тупиковый путь, а характер, глубину и цели его использования», — считает он.

Лукьянчиков сообщил, что компания разрабатывает новую систему проверки ИИ-заимствований, которая позволит определять, как именно студент применял нейросети. Он отметил, что с запуском новой системы вузам потребуются правила, которые будут чётко регламентировать, где ИИ использовать можно, а где — нельзя. «Именно такой комплексный подход должен стать новым отраслевым стандартом в российской системе образования», — подчеркнул эксперт.

Ранее министр науки и высшего образования России Валерий Фальков отметил, что развитие ИИ привело к тому, что классические студенческие работы перестали отражать реальный уровень подготовки учащихся. До этого он также допустил, что в связи с развитием нейросетей написание дипломных работ может потерять актуальность. И в дальнейшем не текст, а устный ответ позволит объективно оценить реальные знания и компетенции студента.