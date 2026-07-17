Япония разморозила строительство маглева Токио — Нагоя после десятилетней паузы

В Японии на прошлой неделе, 7 июля, было одобрено строительство начального участка сверхскоростной линии для поездов на магнитной подушке (маглев) Токио—Нагоя в префектуре Сидзуока, которое было заморожено около десяти лет из-за противодействия прежнего губернатора.

Нынешний губернатор Ясутомо Судзуки (Yasutomo Suzuki) дал добро на реализацию проекта Linear Chuo Shinkansen. Его решение приветствовали руководители префектур, расположенных вдоль маршрута, включая Айти и Нагано, призвавшие уточнить сроки завершения строительства линии.

При подписании в 2017 году контракта на строительство участка линии в Сидзуоке компания Central Japan Railway Company (JR Central) сообщила, что на строительство участка Токио—Нагоя уйдёт около 10 лет. В связи с этим можно предположить, что его ввод в эксплуатацию состоится не раньше 2036 года. Однако президент JR Central Сюнсукэ Нива (Shunsuke Niwa) 7 июля предупредил, что строительство участка в Сидзуоке «может оказаться сложнее, чем предполагалось при подписании контракта». Он отметил, что при прокладке трассы необходимо будет учитывать сохранение водных ресурсов реки Ои и окружающей среды Японских Южных Альп. По его словам, соседние участки в префектурах Яманаси и Нагано тоже «сложны и займут больше времени, чем ожидалось», поэтому ожидаемое открытие линии в 2036 году может быть отложено, однако новые сроки он не уточнил.

На собрании акционеров JR Central в июне исполнительный вице-президент Таканори Мидзуно (Takanori Mizuno) заявил, что дата запуска участка Токио—Нагоя будет «объявлена в соответствующее время после начала земляных работ». По его словам, сейчас на участке производится вырубка деревьев, после чего начнутся земляные работы. Однако на этой неделе, в среду, Нива сообщил, что компания проведёт брифинг на месте строительства, чтобы объяснить план работ и меры по защите окружающей среды, после чего состоится церемония закладки первого камня. «После этого мы установим необходимое оборудование для земляных работ и начнём прокладку», — добавил он.

Даже при тщательной подготовке во время прокладки тоннеля могут происходить непредвиденные инциденты. В результате строительства тоннеля уровень грунтовых вод в районе Окуте города Мидзунами (префектура Гифу) снизился, что привело к приостановке работ в 2024 году из-за протестов местных жителей против проекта. «После того как ситуация на участке в Сидзуоке несколько стабилизировалась, следующая задача — решение проблемы Окуте, — заявил губернатор Гифу Ёсихидэ Эсаки (Yoshihide Esaki) в мае. — Это не просто беспокойство — вода действительно исчезает».

Как отметил ресурс Asia Nikkei, для составления более точного прогноза потребуется время. Даже если строительство начнётся в этом году, дата запуска скоростной линии может быть объявлена позже, поскольку сначала будет проведён анализ условий проходки под землёй в этом регионе и влияния работ на окружающую среду.